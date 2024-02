"Raccontateci il valore del cibo"

Coldiretti, come di consueto, vuole proporre un tema specifico ai giornalisti in erba che prenderanno parte a ‘Cronisti in classe’: uno spunto per i loro elaborati che saranno poi pubblicati sul giornale, in modo da offrire uno stimolo in più ai giovani scrittori. A introdurre il titolo per il campionato di giornalismo 2024 sul tema della connessione agricoltura/alimentazione è Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena: ‘Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo’. Gli elaborati che saranno giudicati più interessanti dalla commissione interna, riceveranno un premio speciale che andrà a sommarsi a quelli già in programma messi in palio dal Carlino e dagli altri sponsor: si tratta del premio ‘Campagna Amica’. "Sponsorizzando questo importante concorso – spiega Bernabini –, Coldiretti Forlì-Cesena e Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini evidenziano l’importanza che rappresenta per Coldiretti l’approccio ai giovani ed al mondo scolastico". Prova ne sono le tante iniziative che portano Coldiretti dentro le aule: "Il progetto ‘Educazione alla Campagna Amica’ – prosegue il presidente – porta l’agricoltura nelle scuole da oltre vent’anni, sensibilizzando i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e al territorio come luogo di identità e appartenenza. Siamo orgogliosi di contribuire alla formazione di consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del nostro territorio". Questo progetto specifico, insomma, rientra in un più ampio impegno che Coldiretti porta avanti da anni: "Auspichiamo – conclude Bernabini – una sempre più stretta sinergia tra il mondo della scuola e dei giovani e il mondo agricolo che rappresentiamo e il cui valore negli ultimi anni sta emergendo in maniera sempre più evidente".