Racconteremo fino a febbraio le storie dei più votati

Entra sempre più nel vivo la nostra iniziativa dedicata al ‘miglior barista’ di Forlì e del comprensorio: i tagliandi cominciano ad arrivare e sulle pagine del Carlino diamo spazio ad alcuni dei primi nomi. Ma di tempo per partecipare ce n’è ancora molto, infatti i coupon continueranno a uscire al ritmo di uno al giorno (escluso il lunedì) fino a domenica 23 febbraio.

Possono essere votati sia i dipendenti che i titolari delle attività di tutti e 15 i comuni del Forlivese. I coupon devono essere tutti debitamente compilati con il nome del proprio barista del cuore (eventualmente anche il cognome) e l’insegna del suo locale. Sono rigorosamente proibite le fotocopie e non sono validi i tagliandi usciti su edizioni del Carlino che non siano quella forlivese, oppure quelli dello scorso anno. I voti devono essere recapitati alla redazione del Carlino in via Giorgio Regnoli 88: c’è chi li consegna a mano, chi li lascia nella buchetta, si possono anche spedire per posta.

Periodicamente, la redazione aggiornerà la classifica, pubblicando man mano pagine speciali in cui i baristi in buona posizione racconteranno la loro storia e quella del loro locale. Ecco, dunque, che che la nostra iniziativa vuole essere un gioco in cui tutti portano a casa qualcosa: non solo i premi ai quali contribuiranno i nostri storici partner, Confcommercio e la torrefazione Estados Cafè, ma anche un po’ di visibilità. Sì, perché lo spirito del ‘miglior barista’, fin dalla prima edizione, è quello di rendere merito a una categoria che si occupa di commercio, ma anche di enogastronomia di qualità, di tenere vivo un sapere (e, spesso, un sapore) artigianale.

È possibile, naturalmente, consegnarci i biglietti anche in un’unica soluzione, anche l’ultimo giorno (entro le ore 12 di lunedì 24 febbraio). Ma chi ci verrà segnalato fin dalle prime settimane dell’iniziativa vedrà il proprio nome sulle nostre pagine.