Racconti di storia, poesie e musica

Questa sera alle 20.45, presso la sala assemblee della Casa del Lavoratore, in via Cerchia 98, nel quartiere Bussecchio, si svolgerà un incontro dal titolo ’L’occupazione tedesca di Forlì - 1943 - 1944’ con interventi di Giorgio Barlotti, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa Casa del Lavoratore, di Mario Proli, storico e di Gabriele Zelli, cultore di storia locale. Le attrici e gli attori della Cumpagnì dla Zercia (Susanna Fabbri, Loretta Fiumana e Giuseppe Brunelli) leggeranno brevi testi in dialetto romagnolo di poeti e scrittori. Intermezzi musicali di Claudio Molinari.