’Racconto alla Rovescia’, Milani affronta il tema tabù della morte

‘Racconto alla rovescia’ è il titolo dello spettacolo in scena oggi alle 16 al Teatro Testori di Forlì, scritto, interpretato e diretto da Claudio Milani (nella foto), con musiche originali di Andrea Bernasconi, Emanuele Lo Porto, Debora Chiantella. Lo spettacolo ha vinto il premio Eolo Award 2018 per la qualità poetica con cui viene presentato un tema tabù come quello della morte, utilizzando in modo innovativo la tecnologia. Il protagonista, Arturo, incontra la Morte che gli consegna 7 doni, per ciascuno dei quali c’è un conto alla rovescia che aiuta a crescere e a diventare grandi. Arturo apre tutti i doni e scopre che le meraviglie della sua vita sono state il risultato delle attese. Il tutto arricchito da sistemi tecnici e musiche originali. Claudio Milani sarà ospite al Testori anche per l’incontro- conferenza ‘La parola nelle mani’ che si terrà alle ore 17 di domani rivolto ad educatori, insegnanti e personale ausiliario, per capire l’importanza delle parole fra grandi e piccoli e per accompagnare i giovani nella crescita.

Le scenografie sono di Elisabetta Viganò, Armando Milani, la progettazione elettronica di Marco Trapanese, luci di Fulvio Melli, fotografie di scena di Paolo Luppino, telo di Monica Molteni e organizzazione di Simona Cattaneo.Per l’incontro l’ingresso è gratuito, posti limitati. Prenotazione: progetti.teatrotestori@elsinor.net. Per lo spettacolo, il costo del biglietto è posto unico a 6 euro (acquisti on line su Vivaticket) e 7 euro alla cassa. Info e prenotazioni 0543.722456 | 375 8349548. La rassegna ’Le domeniche per le famiglie’ proseguirà nel 2024 con un appuntamento al sabato mattino dedicato ai piccolissimi: sabato 17 febbraio ore 11 al Testori torna la compagnia bolognese La Baracca Testoni Ragazzi con ’Una storia sottosopra’, dedicato alla fascia 1-4 anni.

r.r.