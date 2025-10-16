"Racconto l’Alzheimer in un cortometraggio"

Tra i cortometraggi che la settimana scorsa si sono alternati sullo schermo della Sala San Luigi in corsa per la 22ª edizione del Sedicicorto Film Festival, spiccava, giovedì sera, il drammatico ‘La Blatta e la Formica’, esordio alla regia del forlivese d’adozione Marco La Ferrara, e prodotto dallo studio digitale Lumelab, di cui La Ferrara è direttore e cofondatore. Il cortometraggio, che è stato selezionato per numerosi altri premi a livello nazionale, racconta il rapporto tra una madre malata di Alzheimer e suo figlio che, invertendo i ruoli rispetto alla sua infanzia, si prende cura di lei intrecciando passato e presente, ed esplorando la memoria e la perdita in un modo vivo e personale.

La Ferrara, come è nato il progetto, e cosa l’ha spinta a raccontare questa storia?

"Il progetto arriva da un’esperienza personale, cioè la perdita di mio padre, che ha lasciato me e i miei fratelli spaesati. All’inizio del corto si vede infatti il rapporto tra un figlio e una madre molto presente, che poi con il passare del tempo si perde nella sua malattia, lasciando andare quello sguardo con cui da sempre proteggeva il ragazzo. Quello che volevo raccontare è quindi l’ultimo atto d’amore di un genitore, che consiste proprio nel lasciare il figlio solo: può sembrare un paradosso, ma in realtà trovarsi senza l’appoggio di una figura così importante permette di diventare veramente adulti".

Che significato racchiude il titolo che ha scelto?

"Da piccoli, quando nostra madre ci accompagnava all’asilo, io e i miei fratelli piangevamo spesso, perché volevamo rimanere con lei. Così lei ci raccontava che durante la giornata sarebbe diventata una formichina per poter star con noi e guardarci anche da lontani. La blatta invece è un parallelismo rispetto alla figura del padre, spesso assente nella vita del figlio, che quindi inizia a sentirsi non accettato dalla società, come questo insetto che per noi tutti è respingente. La madre però non lo lascia mai solo, e così anche lui durante la fase di malattia di lei inizia a prendersi cura di una blatta che trova per strada, salvandola e proteggendola".

Cosa ha significato per lei presentare il film a Forlì, sua città d’adozione?

"È stato davvero emozionante: gli organizzatori del festival sono stati molto gentili, e quest’occasione ci ha permesso di conoscerci a vicenda. Io sono nato ad Eboli, in provincia di Salerno, crescendo ho vissuto tra Fano, Roma e Bologna per approdare infine a Forlì per lavorare alla produzione di un canale televisivo di televendite. Lì ho conosciuto Giulia Camporesi, con cui poi ho deciso di fondare insieme la casa di produzione video Lumelab: per dieci anni abbiamo lavorato in ambito pubblicitario, e da un anno ci siamo affacciati sul cinema, cogliendo al volo l’opportunità di realizzare la nostra prima storia narrativa di fiction. Ma quando siamo stati selezionati al Sedicicorto gli organizzatori non ci conoscevano, e siamo stati noi a spiegargli che non avevamo bisogno di un soggiorno a Forlì: sono stati molto orgogliosi di accogliere una realtà forlivese come la nostra che prova a fare questo lavoro".

Che ruolo ha la città di Forlì ne ‘La Blatta e la Formica’?

"Le riprese nella casa di riposo sono state tutte realizzate alla Pietro Zangheri, che ha un parco molto grande di fronte alla struttura, antica e moderna insieme, perfetta per ambientarci la casa del pane nel bosco. Nel corto si vedono poi ambientazioni più urbane come l’ex zuccherificio di Forlì, perché la città è piena di luoghi che si offrono ad un racconto cinematografico".