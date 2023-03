"Racconto l’incontro tra due anime fragili"

di Gianni Bonali

Prosegue con successo il tour dello spettacolo di Federico Buffa ’RivaDeAndré - Amici fragili’, che porta sul palco l’incontro tra due miti del nostro tempo: Gigi Riva e Fabrizio De Andrè. Domenica alle 21, il Teatro Diego Fabbri ospiterà, con la regia di Marco Caronna, il racconto dello storyteller Buffa, storico telecronista sportivo di basket e scrittore. Sulle note di Caronna (chitarre e voci), insieme ad Alessandro Nidi (pianoforte e tastiere) e con un evocativo cameo in video di Paolo Fresu, gli spettatori vivranno due ore intense, con un flusso narrativo che si sposta avanti e indietro nei decenni. Uno spettacolo con al centro la storia di due personalità eccezionali, così distanti, ma, al contempo, così vicine. Da una parte Luigi Riva, ’Rombo di Tuono’, il mitico numero 11 del Cagliari, campione d’Europa nel 1968 e vice campione del Mondo con gli azzurri a Messico 1970 e dall’altra Fabrizio De Andrè, ’Faber’, il cantautore degli emarginati, dei ribelli e delle prostitute, il poeta di Genova e del suo mare.

Buffa, come nasce l’idea di far incontrare due anime solitarie e profonde?

"Nasce dal racconto che ho fatto su Gigi Riva su Sky nel 2019 e parlando con Caronna abbiamo pensato di mettere in scena la storia dell’incontro tra due ’randagi’ ispirati e iconici".

La data fatidica è il 14 settembre 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico e storico scudetto.

"Riva va a trovare De André nella sua casa di Genova e sembra un incontro tra due mondi lontani e, invece, dopo le prime due ore trascorse a bere e a fumare, scorrono le parole tra due personaggi che hanno sempre scelto di stare dalla parte degli ultimi".

La Sardegna come punto di incontro e confronto tra i due, che apre le porte al dialogo.

"Sì, iniziano a condividere le passioni che li animano: la Sardegna, il suo popolo, il mare, i colori, il rosso e il blu, Riva del Cagliari e De André del Genova, il calcio, la musica e le canzoni".

Una in particolare, quella ’Preghiera in Gennaio’ che Dé Andrè scrive tornando dal funerale dell’amico Luigi Tenco e che colpisce nel profondo Riva.

"I due si confrontano ed entra nella discussione un ’maitre à penser’ di Dé André come Georges Brassens, ispiratore anche di una certa propensione all’anarchia di Riva… e quando le parole finiscono Fabrizio regala a Gigi la sua chitarra e Gigi regala a Fabrizio la sua maglia numero 11".

Nella scenografia dello spettacolo è presente un nativo americano a cavallo, un’immagine iconica ricorrente negli Stati Uniti…

"La famosa canzone ’Fiume Sand Creek’ di De André è un esempio della sua passione e della sua arte e poi, sul palcoscenico, 11 quadri raccontano per immagini una storia affascinante".

Lei torna spesso a Forlì, cosa lo lega alla nostra città?

"Ho un forte legame, tanti amici e conoscenze. Vengo spesso e amo la zona del Campus universitario, pranzo spesso al QCorner e mi piace gustare le loro specialità. E’ un ambiente con tanti giovani e ho un’idea della Romagna e di Forlì, in particolare, come di un luogo dove si respira un’atmosfera bella, una Los Angeles in miniatura".