Radio Bruno, note solidali Tour benefico, primi big: Emma, Elettra e Diodato

Svelati i primi nomi degli artisti che, mercoledì 19 luglio, saliranno sul palco di Radio Bruno Estate: si tratta di grandi personalità del mondo dello spettacolo che spaziano dalla musica pop al rap. Non ha bisogno di presentazioni la cantautrice Emma Marrone, così come Elettra Lamborghini, celebre per i suoi pezzi estivi e ironicamente sensuali. In piazza Saffi arriverà anche il celebre duo di Paola e Chiara, tornato sulla cresta dell’onda grazie alla recente partecipazione a Sanremo.

Reduce da una vittoria all’Ariston è pure Diodato che, nella scorsa edizione, ha conquistato pubblico e critica con la struggente ‘Fai rumore’. Sono ‘nati’ a Sanremo anche i ‘Coma cose’ che, nei loro testi, portano a termine la difficile missione di parlare d’amore senza mai cadere in metafore scontate. Non mancheranno, poi, i Boomdabash con i loro ritmi travolgenti e scatenati che senz’altro faranno ballare anche il pubblico del concertone la cui conduzione è stata affidata ad Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Tra i musicisti della serata ci saranno anche Ariete, amatissima dai più giovani, Angelina Mango, figlia del compianto cantautore, i rapper Tony Effe, Sethu e Shade, accompagnato da Federica Carta.

Gli organizzatori assicurano che il cartellone non è ancora definitivo: nei prossimi giorni, infatti, sarà arricchito da nuovi importanti ospiti.

"C’è grande attesa per questo concerto – commenta l’assessora al turismo Andrea Cintorino –. Radio Bruno Estate è sinonimo di qualità e professionalità. Sul palco di piazza Saffi si esibiranno dal vivo artisti prestigiosi di fama internazionale, che coinvolgeranno il pubblico in uno straordinario evento musicale all’insegna del divertimento ma anche della solidarietà. Proprio a Forlì, infatti, si concluderà la raccolta fondi lanciata da Radio Bruno a favore delle comunità alluvionate attraverso l’acquisto di una simbolica maglietta". Un contributo, quindi, non obbligatorio, infatti, come da tradizione, l’ingresso sarà gratuito "proprio perché riteniamo – conclude l’assessora – che sia importante per la nostra città vivere un momento di svago e spensieratezza in piena libertà".

L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Bruno e in tv sul digitale terrestre: canale 73. Yoga Radio Bruno Estate si potrà ascoltare e guardare in diretta in streaming sul sito e con la app gratuita scaricabile su smartphone e tablet.

Sofia Nardi