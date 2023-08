Radio Immaginaria sbarca a Santa Sofia

Approda anche a Santa Sofia una tappa del ‘Tour alluvionato’. L’appuntamento è domani pomeriggio alle 15 in piazza Giacomo Matteotti con i ragazzi della web radio condotta da giovanissimi, Radio Immaginaria, che ha sede in una vecchia Ape anni ‘70 trasformata in radio itinerante, pensata per viaggiare attraverso i territori e incontrare le ragazze e i ragazzi tra 10 e 22 anni che a maggio sono stati colpiti dall’alluvione, in modo da raccogliere storie, idee, sogni e progetti.

"A Santa Sofia, i ragazzi sono invitati a portare la loro testimonianza – commentano gli organizzatori – e raccontare i loro progetti. La diretta radio inizia alle 16, ma l’appuntamento è a partire dalle 15, per conoscersi e rompere il ghiaccio prima della trasmissione. Si tratta di una stimolante occasione per i giovani, che potranno cogliere l’occasione per raccontarsi, ragazzi santasofiesi ma non solo". L’invito, infatti, è esteso anche ai comuni limitrofi come Galeata, Civitella, Premilcuore, Bagno di Romagna che potranno raggiungere Santa Sofia per portare la loro testimonianza. "Ognuno di potrà raccontare come ha vissuto i giorni dell’alluvione – concludono gli organizzatori – trasmettere le proprie emozioni e i desideri per il futuro".

L’Ape, nei giorni scorsi, ha già fatto tappa in diversi Comuni martoriati dalle acque, fermandosi ad ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto quelle ore drammatiche. Tutto il progetto avrà poi culmine al parco urbano di Forlì l’8 settembre, quando i giovani avranno modo di incontrare il governatore della Regione Stefano Bonaccini, il quale si è reso disponibile ad ascoltare i loro problemi e le loro proposte concrete per il futuro.

L’iniziativa è sostenuta da Unicredit e da sette attività di Forlì.