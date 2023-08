Radioimmaginaria l’8 settembre al parco urbano con Bonaccini

Un tour attraverso la Romagna a bordo di un’Ape per fare raccontare l’alluvione a chi l’ha vissuta in prima persona: i ragazzi di Radioimmaginaria, emittente itinerante condotta in autonomia da adolescenti, dal 21 al 26 agosto porterà avanti un viaggio suddiviso in tappe, per incontrare i ragazzi che vivono nei luoghi più colpiti dalla calamità, ascoltare le loro storie e raccogliere le loro idee e le loro richieste sulle necessità più urgenti da affrontare.

Le idee e i progetti così raccolti saranno poi presentati l’8 settembre al parco urbano di Forlì, alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il tour partirà il 21 da Conselice e Sant’Agata sul Santerno; il 22 proseguirà a Russi e il 23 a Rocca San Casciano; il 24 raggiungerà Santa Sofia, per arrivare a Forlì (precisamente al quartiere Romiti) il 25; nello stesso giorno la radio farà uno stop anche a Mercato Saraceno; poi l’arrivo a Faenza e l’8 settembre la giornata conclusiva al parco di Forlì: un luogo particolarmente simbolico perché è stato sommerso da acqua e fango.

Nel corso del tour, gli speaker di Radioimmaginaria realizzeranno anche un reportage video e fotografico dei luoghi visitati e trasmetteranno da ogni tappa un episodio radiofonico con i giovani coetanei incontrati. L’invito a prendere parte alle varie trasmissioni è rivolto a qualsiasi adolescente e associazione giovanile voglia partecipare, raggiungendo i luoghi delle varie tappe anche da comuni e aree limitrofe. L’evento radiofonico, dal titolo ‘OltrApe 2023 - Dillo al Presidente!’ è realizzato con il sostegno di UniCredit e in collaborazione con Cosascuola Music Academy, Essere Elite, ViviForlì, Around Sport, Polisportivo G. Monti, Parco Urbano Franco Agosto di Forlì e La collina dei conigli (info: radioimmagina ria.itoltrape2023, mail: radioim [email protected], tel. 331. 4978615).