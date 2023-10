Raduno degli Alpini, messaggio di Figliuolo

Il 6° Raduno Alpini a Modigliana si terrà domenica 22 ottobre e avrà un lungo cerimoniale che inizierà alle ore 9,30 con il raduno presso il parco in viale della Repubblica e, alle 9,45, con l’alzabandiera. Proseguirà fino alle 10 con l’inaugurazione del ‘Parco degli Alpini’ e scoprimento delle targhe, ottenuto in concessione per la gestione dal Comune, e i saluti del capogruppo degli alpini locali, Cesare Samorì, del sindaco Jader Dardi ed altre autorità. Per l’occasione sono stati invitati tutti i Gruppi della Bolognese-Romagnola e ai rappresentanti del Comune di Tredozio, martoriato recentemente dal terremoto dopo le piogge alluvionali di maggio, sarà consegnato un contributo in denaro raccolto per alleviare i disagi.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione, impossibilitato a partecipare ha inviato un messaggio che leggerà il capogruppo. Alle 10,30 è prevista la partenza della sfilata con deposizione di una corona di fiori ai Caduti, sotto il loggiato comunale, al seguito della ‘Banda Città di Modigliana’.

Durante il tragitto, all’altezza del ponte di via Gramsci, si uniranno al corteo i ragazzi delle scuole elementari e medie. Giunti di fronte alla targa della casa natale, in via Garibaldi 1, sarà chiamato ‘Attenti a sinistra!’, con lo schieramento in marcia, in memoria del colonnello alpino Carlo Scaglia, pluridecorato con quattro medaglie d’argento al valor militare, caduto il 21 gennaio 1943 in Russia. La santa messa sarà celebrata alle 11 nella chiesa di San Bernardo, accompagnata dal ‘Coro Val Tramazzo’, a seguire il pranzo delle 12,30 al mercato coperto, con prenotazione, e ammainabandiera alle ore 17.

Giancarlo Aulizio