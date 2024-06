Raduno di auto elettriche. Gita ’green’: già 80 iscritti

Approda a Forlì il più grande raduno di auto e moto elettriche mai organizzato in Italia: domenica 30 giugno è in programma Eco-Energy tour, che riunirà i possessori di mezzi al 100% elettrici, protagonisti di una giornata all’insegna del buon cibo, del buon vino e della condivisione di valori quali la promozione dell’uso delle energie rinnovabili e della biosostenibilità, nel contesto naturale mozzafiato del parco della diga di Ridracoli.

A una settimana dall’evento, che si tiene a Forlì per la quinta volta, sono già 80 i veicoli (con equipaggi di 160 persone), iscritti al tour, promosso da Greenergy, associazione di promozione sociale, no-profit, che si rivolge a privati, imprese e istituzioni che credono in un futuro green e responsabile. Il ritrovo è fissato per le 8.30 al centro commerciale Puntadiferro (piazzale della Cooperazione 2/3), nella zona del parcheggio attrezzata con colonnine Supercharger Tesla e Ionity. Un’ora più tardi la carovana partirà alla volta di Ridracoli. Chi giunge a Forlì da lontano, avrà dunque il tempo di ricaricare la propria vettura (le colonnine sono dodici da 250 kw supercharger e 6 da 450 kw Ionity). "Grazie a un permesso speciale sarà possibile accedere e parcheggiare sul coronamento della diga di Ridracoli, normalmente accessibile solo a piedi o a bordo di pulmini – spiega Daniele Sperti, uno degli organizzatori del raduno – . Sarà una giornata di divertimento, cultura e bio-sostenibilità con un programma intenso nella natura dell’Appennino Romagnolo". L’arrivo a Ridracoli è previsto per le 10.30. Dopo l’esposizione delle vetture, alle 11.45 si proseguirà verso Idro l’Ecomuseo delle acque di Ridracoli per una visita guidata e per scoprire gli aspetti tecnologici, paesaggistici e naturalistici della diga. Al termine la carovana ripartirà alla volta della vallata del Bidente: percorsi una trentina di chilometri, si giungerà alla tenuta I Poderi dal Nespoli e al Borgo dei Guidi, dove sarà possibile gustare i vini locali e le prelibatezze regionali. E dopo il pranzo, intorno alle 15.30 la visita in cantina. Il tutto al costo di 48 euro a persona. Un’ora più tardi la fine dell’avventura e l’arrivederci al prossimo evento. Per informazioni e iscrizioni, contattare Daniele Sperti al 392.0575545.

Francesca Miccoli