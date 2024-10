Raduno Fiat 500 alla 22ª edizione

Nella giornata di domani nuovo appuntamento a Meldola per gli appassionati delle auto di un tempo e non solo: dalle 8.30 si svolgerà infatti il 22° Raduno Fiat 500 ‘Città di Meldola’ aperto anche alle auto storiche di ogni tempo, promosso dall’Istituzione ai Servizi Sociali ‘Davide Drudi’ e dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Amici Fiat 500 di Meldola.

Il ritrovo è in programma proprio dalle 8,30 presso l’Istituzione Drudi per provvedere alle iscrizioni. quindi la partenza avverrà alle 10.30. Il percorso che effettueranno le 500 e le altre auto partecipanti si snoderà nel centro storico di Meldola con sosta aperitivo presso il Bar 90, per proseguire verso le zone collinari, passando per Teodorano, dove si svolgerà una seconda sosta, ed infine per Piandispino, Giaggiolo e Voltre, dove si terrà il pranzo sociale alla Badia (info: 339.4523117).