Raf, da Porta Romana al mondo: "Un’avventura partita da qui"

Quarant’anni che non sembrano finire mai. Giovedì scorso ha debuttato, infatti, ad Orvieto una nuova tranche teatrale di quel Self Control 40th Anniversary Tour con cui Raf continua a celebrare il genetliaco del suo brano più popolare e amato. E martedì prossimo replica, a grande richiesta, il concerto già portato alle Cartiere Carrara a novembre 2024. D’altronde, per lui tutto nasce e torna a Firenze. "Probabilmente non sarei diventato Raf se, da ragazzo, non mi fossi trasferito qui per studiare al Liceo Artistico di Porta Romana" racconta l’uomo del battito animale, giù dal palco Raffaele Riefoli, col pensiero alla sliding door attraverso cui l’hanno fatto passare l’incontro con Giancarlo Bigazzi, ma anche le notti (brave) al Tenax e in un "club molto piccolo e molto alternativo" quale il Banana Moon in Borgo degli Albizi. “Sel control” si porta dentro ancora lo spirito dui quegli anni, oltre alla benedizione di quel dio delle hit-parade che gli ha permeso di vendere (grazie anche alla fortunatissima cover di Laura Branigan) oltre 20 milioni di dischi.

Raf, trattandosi del suo primo singolo, eclatante come esordio. "Sì, diciamo che sono un uomo fortunato". Un (ex) ragazzo fortunato. "Non tanto ex, perché nelle cose della musica ho ancora una testa da ragazzo che non si capacita di aver compiuto a settembre 66 anni". Che tempi quei tempi in cui lei e la Branigan vi contendevate la testa delle classifiche con la stessa canzone. "Discografici, editori e, naturalmente, Bigazzi nella sua duplice veste di coautore e produttore, erano felicissimi. Io badavo poco a queste cose". A proposito, la Branigan le ha mai spiegato perché per l’adattamento di “Mama” o “Ti amo” di Tozzi scelse Diane Warren, mentre per “Self control” Steve Piccolo? "Quelle di Umberto erano canzoni in italiano e quindi ci voleva un traduttore, così Bigazzi puntò sulla Warren, mentre ‘Self control’ era nata in un inglese che già ritenevamo sufficientemente buono, ma volevamo far passare al vaglio di un artista madre lingua. Così mi rivolsi a questo mio amico bassista di stanza a New York, dove aveva fondato i Lounge Lizards assieme a John Laurie. Alla Branigan le parole piacquero, volle intervenire solo su un passaggio del testo".

Novità rispetto allo spettacolo di un anno fa? "Abbiamo messo in scaletta un momento acustico in cui rileggere ballad come ‘Un grande salto’, ‘Stai con me’, ‘Via’, ‘In tutti i miei giorni’". In questi quarant’anni (+ uno) “Self control” l’hanno cantata in tanti, da Ricky Martin a Sheila. Braningan esclusa, quali cover le sono piaciute di più? "Quella di Malika Ayane (nella colonna sonora del film ‘Il divin codino’ di Letizia Lamartire - ndr) non era affatto male, però diciamo non ce n’è una in particolare". Nel videogioco “Grand Theft Auto: Vice City” quale versione hanno messo? "Quella della Branigan. Ultimamente ricevuto una richiesta per inserire la mia nella edizione 2026 di GTA e gli ho accordato il permesso".

In estate è stato a Napoli per omaggiare Pino Daniele e a Verona per la grande festa di Umberto Tozzi. Ma alla sua di festa chi chiamerebbe? "Non dovendo creare l’evento a tutti i costi, vorrei accanto quelli con cui ho condiviso delle avventure artistiche. Gente come Umberto, Eros Ramazzotti, Laura Pausini. Ma anche Biagio Antonacci, Carmen Consoli e qualche altro". Lei si divide tra Roma e Miami i suoi ritmi di vita sono gli stessi? "Sì, comincio a lavorare alle 10 di mattina e, tolte le pause di pranzo e cena, vado avanti fino alle 3 di notte. Anche se in Florida abito di fronte all’oceano e magari ogni tanto mi capita di rubare qualche ora allo studio per scendere in spiaggia a regalarmi un bagno rigeneratore".