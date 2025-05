’Ragazze digitali’ ecco i summer camp

Dal 16 al 27 giugno si svolgeranno, presso i Campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, i cinque Summer Camp ’Ragazze digitali’, per un totale di 50 ore in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Bologna. Un’iniziativa gratuita rivolta alle studentesse del terzo e quarto anno delle scuole secondarie delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per aumentare la consapevolezza sulla scienza informatica. Iscrizioni aperte fino al 6 giugno al link: www.serinar.it/rd25/