"Ragazzi, la nostra ricetta è l’apprendimento attivo"

di Sofia Nardi Il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli anche quest’anno è il più scelto dagli studenti forlivesi. Dirigente Susi Olivetti, quali sono gli indirizzi preferiti dai futuri ‘primini’? "I quasi trecento nuovi iscritti sono suddivisi in maniera equilibrata tra i nostri due indirizzi principali: quello tradizionale, con il latino, e quello delle scienze applicate, che predilige materie legate all’informatica". Voi siete stati la prima scuola superiore di Forlì ad avere un indirizzo quadriennale, che concentra in soli quattro anni il programma che gli altri svolgono in cinque. Come sono andate le iscrizioni al corso? "Bene, anche quest’anno sono stati in molti ad aver scelto questa opzione". Ci sono stati esuberi rispetto alle vostre possibilità di accoglienza? "No, anzi: abbiamo ancora qualche posto disponibile, perciò lasciamo agli iscritti al quinquennale di cambiare idea". Quindi i classici cinque anni sono ancora preferiti dagli studenti? "Le novità hanno sempre bisogno di un po’ di tempo per essere metabolizzate. Tra l’altro penso che il fatto che sia prevista una selezione iniziale in caso di esubero abbia inibito alcuni ragazzi: una paura immotivata, visto che il profilo per accedere al quadriennale è lo stesso richiesto per il quinquennale". I ragazzi che termineranno il liceo...