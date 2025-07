Ragazzi ‘radio-attivi’. Tra scuola e azienda: così si modernizzano antichi apparecchi

Si chiama ‘RadioActivity’: è un progetto che ha impegnato gli allievi del Cnos e di Aeca nella costruzione di radio d’epoca con componenti elettronici moderni, in collaborazione con l’azienda Predappio Liberty di Mirco Antaridi. L’impresa romagnola si è sintonizzata con gli allievi dei salesiani di Forlì. E così è nata l’idea di un percorso tra antico e moderno, in cui esperti artigiani hanno guidato i ragazzi a migliorare il proprio talento professionale.

Dalla realizzazione della scocca artigianale con gli operatori del legno fino all’assemblaggio elettronico con le finiture e il controllo di qualità. Insomma ‘RadioActivity’ è stato un ponte tra passato e futuro che, durante il periodo dell’anno scolastico, ha visto impegnati 40 ragazzi in un percorso che unisce formazione, cultura e lavoro. I giovani si sono cimentati infatti nella ricostruzione di radio d’epoca, già esistente, modernizzate e riportate alla vita grazie alle moderne tecnologie: grazie alla collaborazione con l’azienda di Mirco Antaridi, sono già nati 10 esemplari perfettamente funzionanti, dal design retrò ma accattivante e dall’acustica armoniosa.

Gli allievi dei corsi ‘Tecnico della gestione e manutenzione macchine ed impianti’ del Cnos Fap e ‘Operatore del legno e dell’arredamento’ di Aeca hanno così potuto imparare e sperimentare nuovi soluzioni tecniche di costruzione e montaggio. Con questo progetto la radio è così tornata protagonista, con gli studenti che hanno messo in campo creatività ed impegno, preparandosi ad entrare nel mondo del lavoro.

Il progetto è stato svelato venerdì sera all’oratorio di San Luigi, in via Episcopio Vecchio, che ha ospitato l’evento di formazione ‘Insieme per la ripresa’, giunto alla sedicesima edizione, seguito da una cena di ringraziamento per istituzioni e le aziende del territorio che ospitano gli allievi del Cnos. Un evento costruito proprio per creare – come nel caso di RadioActivity – un dialogo concreto tra scuola, associazioni e mondo del lavoro, creando un ponte tra giovani, educatori, imprenditori e rappresentanti pubblici. Non a caso, è stato proiettato anche un cortometraggio realizzato dagli stessi ragazzi che hanno descritto le varie fasi della (ri)nascita delle radio.

Nel corso dell’incontro condotto da Sergio Barberio, direttore del centro di formazione Cnos Fap e dell’associazione Aeca di Forlì, sono intervenuti anche Roberto Balzani, già sindaco di Forlì, Ivo Quaranta, professore di storia dell’Università di Bologna, e Lorenzo Betti, ricercatore su politiche sociali, sanitarie e abitative.