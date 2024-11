Ragazzi, si elegge il nuovo consiglio comunale

Per i politici in erba del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) di Castrocaro Terme e Terra del Sole del biennio 2022-2024 è giunto il momento del congedo. Si chiude un’avventura entusiasmante, un viaggio formativo destinato a lasciare un’impronta nel cuore e nella coscienza civica dei baby amministratori, testimoni e protagonisti di un progetto iniziato nel 2002 su proposta dell’associazione Impegno Civile di Forlì e dell’ex sindaco Tonino Biondi. Oggi, in occasione della giornata internazionale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nelle aule di viale Marconi avranno luogo le elezioni della nuova consulta giovanile; ogni classe dalla quarta elementare alla terza media eleggerà due rappresentanti. Nella seduta di insediamento sarà votato il sindaco, che avrà diritto di scegliere un vice. A loro toccherà raccogliere l’eredità degli uscenti, guidati da Camilla Valli e dal ‘secondo’ Diego Stucco, e accompagnati nel cammino da due super angeli custodi: la docente Claudia Cortesi e la bibliotecaria Manuela Veronesi.

Al passo d’addio, i baby amministratori hanno stilato un consuntivo e definito il programma di attività, in continuità con quanto effettuato nell’ultimo biennio, da lasciare in dote ai successori. Tra i progetti già previsti: la prosecuzione della pittura del muretto antistante la scuola, l’intitolazione del parco fluviale ai giudici Falcone e Borsellino, la redazione del giornalino. In occasione della manifestazione Tesori Aperti, si rinnoverà l’impegno dei ragazzi in veste di mini ciceroni, chiamati a prendere per mano i visitatori conducendoli alla scoperta dei gioielli artistici e architettonici locali. Grande spazio sarà poi dedicato alla gentilezza: in seno al Borgo Fiorentino verrà collocata una panchina viola con una frase scelta dalle classi quarte tra le 4 proposte dalle quinte; le prime della secondaria cureranno inoltre la candidatura del Ccr all’elenco delle baby consulte ‘gentili’ sul portale dedicato. A tal fine, dopo le elezioni, i ragazzi si impegneranno a diffondere la cultura della gentilezza nella propria comunità, a costruire pratiche gentili per il bene comune a costo zero, a condividere le proprie esperienze sul tema. Verranno riproposti i giochi di una volta, che quest’anno hanno raccolto grandi consensi tra i piccoli, addirittura restii a lasciare il giardino Cosimo I de’ Medici, teatro dei balocchi di un tempo, al termine dell’iniziativa. Saranno poi nuovamente realizzate le felpe e le t-shirt del Ccr: nelle casse comunali sono in giacenza circa 750 euro, ricavati proprio dalla vendita delle magliette (610 euro) e dalla donazione del Rotary Club legata alla vendita dell’ultimo libro del professor Marco Susanna. Il biennio appena concluso va in archivio con tante iniziativa memorabili, su tutte la partecipazione della fascia tricolore Camilla Valli all’incontro con Papa Francesco e a una seduta parlamentare. Al prossimo sindachino l’augurio di poter vivere esperienze altrettanto emozionanti.

Francesca Miccoli