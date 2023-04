Ragazzine ritrovate a Forlimpopoli, l’esperta: “I perché della fuga”

Forlì, 6 aprile 2023 – Simonetta Giunchi, psicoterapeuta, quale può essere la molla che talvolta spinge gli adolescenti a scappare di casa?

"Si tratta di un’età complessa: i ragazzi sono nel pieno della ricerca della loro identità. In un ragazzo questi atti trasgressivi sono spesso un modo per non sentirsi piccoli, per percepirsi come liberi di decidere della propria vita e, in un certo senso, più vicini all’età adulta".

Non tutti gli adolescenti, però, scappano di casa.

"Esatto, proprio questo è il punto. Perché, per alcuni, la trasgressione deve assumere questa forma? Le ragioni possono essere molteplici: a volte la famiglia è troppo limitante, altre volte, al contrario, concede troppo senza dare alcun limite".

Due casi opposti.

"Sì, sembra contraddittorio, ma in realtà spesso sono gli eccessi a creare disagio. In molti casi, va detto, gli adolescenti ricorrono alle trasgressioni quando viene meno l’ascolto".

La fuga, quindi, diventa un modo per farsi ascoltare dagli adulti?

"Sì. Freud diceva che l’io è corporeo: questo è ancora più vero in adolescenza, quando i ragazzi hanno particolare difficoltà a parlare e le azioni sono la loro principale comunicazione".

Succede spesso che in famiglia manchi l’ascolto?

"Capita, sì. Soprattutto, però, capita che manchi l’ascolto emotivo: alle richieste d’aiuto dei ragazzi si offrono risposte pratiche o materiali, ma non emotive. Dobbiamo considerare che oggi i giovani hanno una spiccatissima sensibilità e la società non li aiuta".

Cosa intende?

"Pensiamo alla scuola, ad esempio, che chiede loro di essere sempre performanti. Questo, in alcuni, genera una sofferenza che può sfociare in protesta".

Le tre adolescenti forlivesi sono scappate di casa insieme. Quanto incidono, a questa età, le amicizie?

"Molto, perché gli adolescenti avvertono molto forte il bisogno di essere parte di un gruppo. I ragazzi cercano se stessi guardando a dei modelli nei quali ritrovano parti di sé che non avevano ancora riconosciuto. Ci si distacca dai modelli offerti dalla famiglia e ci si interfaccia con altri: amici, professori, allenatori… Il processo di crescita si compie proprio quando si interiorizzano i modelli genitoriali interpretandoli in maniera propria, originale, frutto anche di altri che si sono incontrati".

Come si dovrebbe comportare un genitore di fronte ai comportamenti ribelli dei figli adolescenti?

"La prima cosa da fare è offrire ascolto, capire il perché si sia avvertito questo bisogno di evasione. Se necessario, non si dovrebbe temere di rivolgersi a uno psicoterapeuta. L’adolescenza mette in crisi anche i genitori, tanto quanto i figli, e dovrebbe essere vista come un’opportunità: quella di fare una sorta di auto analisi e rileggere, attraverso la storia dei figli, anche il proprio passato e i rapporti con la propria famiglia".