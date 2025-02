Ragazzini ai limiti della fragilità. L’Unità del Comune in trincea

Minorenni che fanno razzie nei negozi del centro commerciale, che rubano auto e si danno a folli corse notturne (con tanto di inseguimento in elicottero, come nei film), gruppi di giovani che terrorizzano passeggeri e autisti del bus e vere e proprie ‘squadre’ che mettono a soqquadro i quartieri.

Si susseguono una dopo l’altra le notizie legate alla microcriminalità giovanile. Un climax che preoccupa e che sembra non avere nulla di casuale, ma essere indice di un disagio sistematico e diffuso che è da tempo sotto l’occhio dei servizi comunali. A occuparsi dei problemi dei giovani, dalle baby gang ai disturbi alimentari, passando dall’isolamento sociale fino ad arrivare alle conflittualità familiari e all’abuso di stupefacenti, è l’Unità Minori del Comune, sotto la guida dell’assessorato al welfare e politiche per la famiglia. "Quando si parla di minori, le problematiche sono tante e in continua evoluzione – spiega l’assessora Angelica Sansavini (nella fotina) –. L’Unità Minori ha il compito difficilissimo di assistere, dialogare e sostenere i bambini e ragazzi da 0 a 21 anni, facendo rete con le scuole, le famiglie, i consultori, l’Ausl, le cooperative sociali e le altre istituzioni del territorio".

Un servizio che non può rimanere cristallizzato, ma che deve evolvere di pari passo con il mutare dei tempi. "Negli ultimi anni – prosegue Sansavini – il bisogno dei ragazzi si è evoluto e diversificato. Il nostro obiettivo è ascoltare tutti e riuscire a intercettare per tempo i bisogni e le fragilità emergenti. Anche per questo, l’Unità Minori investe moltissimo sulle azioni di prevenzione, in modo da non doversi occupare sempre e solo di assistenza sul contesto. Un elemento importantissimo, infine, è la natura dei progetti di sostegno, che sono sartoriali, fatti su misura su quel bambino o sul quel ragazzino, favorendo un rapporto individualizzato con la famiglia di riferimento".

"L’Unità Minori – spiega Sara Balduzzi, responsabile del servizio – si occupa di tutela di minori in casi molto complessi. L’assistente sociale entra in gioco laddove ci sono problematiche familiari, fragilità delle competenze genitoriali o in presenza di minori che stanno attraversando problemi legati al loro percorso di vita, soprattutto in fase adolescenziale. Particolare attenzione è prestata anche alle famiglie con figli con disabilità con l’attivazione di interventi di sostegno al domicilio, inclusione e socializzazione del bambino con disabilità all’interno dei contesti sociali e scolastici a supporto e potenziamento delle sue capacità". Nel comprensorio forlivese nel 2024 l’unità minori ha preso in carico 1859 minori e le loro famiglie, di cui 1351 nel comune di Forlì. Ogni assistente sociale ha in carico circa un centinaio di minori a testa. "Un numero importante – prosegue Balduzzi – che testimonia la capillarità del fenomeno e i diversi bisogni delle famiglie che non sempre riescono da sole a capire e intercettare le fragilità dei propri figli. La maggior parte delle segnalazioni, infatti, ci arriva dalle scuole, dall’Asl o dall’autorità giudiziaria".

A quel punto scatta la presa in carico da parte dell’assistente sociale. Nel 2024 sono stati attivati circa 170 progetti educativi territoriali e 49 minori frequentano una comunità semiresidenziale, ma sono previste anche misure più drastiche: "Nei casi gravi, è prevista l’accoglienza con affidamento familiare, che può essere part time o a tempo pieno, o si attiva l’inserimento in comunità per minori". Attualmente sono collocati in affido familiare a tempo pieno 53 bambini e altri 84 sono in comunità, tra questi 18 minori sono collocati insieme alla madre.

Sofia Nardi