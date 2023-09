Ragazzini, l’omaggio non finisce qui

"Ritengo abbastanza improbabile che vi sia qualcuno al mondo più consapevole dei difetti e delle manchevolezze di un dizionario che non colui che lo ha fatto", scriveva ironicamente di sé Giuseppe Ragazzini (1923-2004) autore de ‘Il Ragazzini’, editore Zanichelli, in ‘Parlando dei dizionari’. A ricordarlo John Johnson, redattore lessicografico per la casa editrice, nel corso della due giorni di celebrazioni organizzate dal Comune di Modigliana per il centenario della nascita del famoso anglista e lessicografo modiglianese, autore del dizionario italiano-inglese e inglese-italiano che quest’anno celebra i 60 anni dalla prima edizione.

Per il sindaco Jader Dardi è stato un "doveroso omaggio a chi ha aperto alla cultura europea milioni di persone". Letto anche un messaggio del senatore Pier Ferdinando Casini, presidente emerito della locale Accademia degli Incamminati, grato per non disperdere "la memoria del lavoro instancabile di questo straordinario studioso e grande italiano". L’assessore alla Cultura Rosa Grasso ha anticipato che "Ragazzini sarà ricordato con gli ‘Atti’ del convegno".

Presenti anche i due figli. Paola ha raccontato che "si alzava, beveva il caffè, si accendeva la sigaretta e si metteva al lavoro sul dizionario". Marco ricorda di avergli "installato un computer mai acceso perché preferiva il lavoro manuale. Ha sempre riconosciuto che senza mia madre, Renata Bandini, non avrebbe potuto fare quello che ha fatto". Gli interventi di Paul Bayley e Donna R. Miller, docenti dell’Alma Mater di Bologna si sono tenuti invece in videoconferenza. "E’ bello che la casa editrice Zanichelli gli abbia consentito di mettere il suo nome. Ci siamo conosciuti nel novembre del 1979, doveva andare a Modigliana perché sua moglie aveva fatto macellare un maiale – spiega Bayley –. Lo accompagnai e tornai con due cotechini". La Miller ammette che è stato difficile scordare la facoltà di Economia di Bologna perché quando il capo era ’Pino’ il clima era cordiale, ci si trovava anche fuori e ci aiutava a pubblicare".

Livia Santini, docente di inglese e poetessa ricorda: "Con Pino ho collezionato un numero di ore notevole di gioia che mi accompagnano ancora oggi e che ho la presunzione di pensare mi abbiano costituito come persona. Nel 1993 mi aiutò a laurearmi". Gabriele Paleari, senior lecturer, etnografo alla Nottingham Trent University ha raccontato: "Pino ed io non andavamo d’accordo poi l’ho molto apprezzato perché, come diceva, faceva la ‘punta ai chiodi’, ossia pesava le parole e le pensava perché sono importanti".

Per l’Accademia degli Incamminati, sponsor dell’evento, è intervenuto il vice presidente Giancarlo Aulizio raccontando ‘L’accademico Giuseppe Ragazzini nel suo ‘Borgo Natio’", libro da lui dedicato alla città natale e letto la motivazione del ‘Vincastro d’Argento - premio ad una vita’, la più alta onorificenza dell’Accademia, consegnatagli nel 1996, primo modiglianese, insieme all’amico premio Nobel Franco Modigliani. Ha concluso allegramente con numerosi aneddoti, il commercialista ed ex allievo, amico personale e compagno di tante libagioni e scorribande Silvano Soprani.