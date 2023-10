Ragazzo rapintato. Condannati due giovani

Un giovane forlivese, Giovanni Tito, è stato ieri condannato a 3 anni e 3 mesi: per rapina ai danni di un ragazzo e per calunnia nei confronti di due poliziotti. La vittima dell’aggressione era rappresentata in aula dall’avvocato Antonella Caruso Lombardi; gli agenti – che erano stati calunniati dall’imputato, per avergli, asseritamente, estorto una confessione – erano invece difesi dall’avvocato Max Starni. Condannata dal tribunale (Monica Galassi, Marco De Leva e Cecilia Branca) la complice di Tito, Rita Ciccarelli, a 2 anni e 6 mesi; il pm Vincenzo Bartolozzi aveva chiesto 4 anni e 8 mesi di condanna.

Coi i due condannati – in base alle risultanze delle indagini della polizia – nell’esecuzione della rapina ci sarebbe stato anche un minorenne, che verrà giudicato dal tribunale dei minorenni di Bologna.