Ragazzo salvato dai carabinieri

L’altra sera i carabinieri sono intervenuti in un appartamento del centro per un tentato suicidio. A lanciare l’allarme un conoscente del ragazzo, preoccupato da un messaggio ricevuto. Una volta entrati in casa, i militari hanno trovato il giovane privo di sensi, in un ambiente saturo di vapori tossici prodotti da una miscela di sostanze chimiche. Hanno quindi prestato i primi soccorsi e bonificato l’ambiente in attesa del personale sanitario. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso e affidato alle cure mediche.