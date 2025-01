Ragazzo senza casco sul monopattino con dose di droga

Guidava il suo monopattino elettrico senza casco e perdipiù aveva addosso, si è poi scoperto, una dose di hashish. Per questo motivo è finito nei guai un 24enne controllato lunedì a Forlimpopoli dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Alla vista dei militari il ragazzo ha cambiato senso di marcia, venendo però bloccato di lì a poco; a tradire il 24enne anche l’odore di stupefacente dei suoi indumenti. Perquisito, aveva con sé una dose di hashish, ovviamente subito sequestrata. Oltre alla multa per guida senza casco, come da nuove disposizioni del Codice della Strada, il 24enne è stato segnalato alla prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.