Raid vandalico nel parcheggio dell’ospedale a Forlì

Raid dei vandali nel parcheggio dell'ospedale

Forlì, 6 gennaio 2023 - Raid di vandali nella notte di ieri al parcheggio grande di fronte all’obitorio dell’ospedale di Vecchiazano.

Una gang di sconosciuti – gli inquirenti optano infatti per l’ipotesi che ad agire non sia stata una sola persona – ha preso di mira auto perlopiù di proprietà di persone che prestano servizio all’interno del Morgagni-Pierantoni (operatori sanitari o assistenti di malati). Complessivamente sono una decina i veicoli danneggiati; in tutti i casi gli ignoti hanno rotto il vetro delle macchine e rovistato al loro interno. In base alle prime conclusioni dei poliziotti, in alcune auto sarebbero anche stati asportati degli oggetti.

Ma nella maggioranza dei casi, secondo gli investigatori, i balordi avrebbero frugato all’interno degli abitacoli e dei vani portaoggetti dei cruscotti probabilmente per verificare se all’interno vi fossero soldi, carte di credito, chiavi o comunque qualche documento che attestasse la residenza dei proprietari delle macchine, con l’intenzione forse di consumare un colpo all’interno delle abitazioni. Sul posto anche la Scientifica, per verificare l’esistenza di impronte. Si stanno anche controllando le immagini di videosorveglianza; nessuno s’è accorto del raid, scoperto solo ieri mattina all’alba.