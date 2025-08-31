Raimondi libero, lavora in un supermarket e resterà a Forlì. “Però vorrebbe sparire”

Forlì, 31 agosto 2025 – “Raimondi esce, riprende in mano la sua vita, ho saputo che si è sposato: avrà una vita felice? Non so, io resto condannata a vita”. Lo ha detto ieri Paola Pellinghelli, madre di Tommaso Onofri, in un’intervista al Tgr Rai Emilia-Romagna: proprio ieri, infatti, è trapelata la notizia che, circa un mese e mezzo fa, uno dei tre rapitori del piccolo Tommy, Salvatore Raimondi, oggi 45enne, è uscito definitivamente dal carcere di Forlì, dopo aver scontato la sua pena.

Il piccolo Tommaso Onofri

Raimondi, che non era stato ritenuto responsabile dell’omicidio del piccolo Tommy, era stato condannato a 20 anni col rito abbreviato, ai quali si erano aggiunti, successivamente 3 anni e mezzo (condanna per estorsione nei confronti di un altro detenuto). Già dalla primavera 2024, Raimondi era in semilibertà: usciva ogni mattina dal carcere, per andare a lavorare come magazziniere in un supermercato di Forlì, e rientrava la sera. Ad assegnargli l’impiego è stato il tribunale, che in questi casi dispone di varie aziende convenzionate. Il ruolo di Raimondi escludeva il contatto con la clientela. Chi lo aveva seguito lo aveva definito “corretto e scrupoloso”.

Nel 2016 Raimondi si è sposato in carcere con una detenuta, che deve ancora finire di scontare la sua condanna. Nell’istituto penitenziario forlivese ha frequentato i progetti a cura dell’ente di formazione professionale Techne. Dopo la liberazione, sta continuando a vivere e lavorare a Forlì.

A rispondere idealmente alla domanda della mamma Paola, è l’avvocato di Raimondi, il forlivese Marco Gramiacci, che lo segue da cinque anni. “Posso assicurare – ha ribadito – che in questo momento il mio assistito vorrebbe soltanto sparire. Il percorso psicologico di espiazione della pena, nel suo caso, è stato gravoso e importante: sono convinto che, se avesse a disposizione una macchina del tempo, non ripeterebbe tutto ciò che ha fatto nel 2006. È ben consapevole che le sue azioni, assieme a quelle degli altri due rapitori, Mario Alessi e Antonella Conserva, hanno devastato molte famiglie, quella del piccolo Tommy in primis”. Durante i primi 20 anni della sua detenzione, corrispondenti alla pena per sequestro di persona, Raimondi aveva rinunciato a chiedere permessi, definendoli a suo tempo “ingiusti al cospetto del proprio crimine”.

Infatti, la sera del 2 marzo 2006 fu Salvatore Raimondi a sfilare il piccolo Tommy dal seggiolone nella casa di Casalbaroncolo, in provincia di Parma, lasciando l’impronta decisiva sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia. Un mese più tardi, mentre tutta Italia seguiva la vicenda col fiato sospeso, fu lui il primo a crollare e a confessare che erano stati lui e Alessi (oggi all’ergastolo), con la complicità di Antonella Conserva (che ha ormai scontato 24 anni di carcere), a organizzare il sequestro. Raccontò poi che fu Alessi a colpire il piccolo con una vanga e a soffocarlo, quando lui era già andato via.

Il legale di Raimondi sottolinea il percorso compiuto in questi anni: “L’opera rieducativa che la casa circondariale di Forlì porta avanti con i propri detenuti, pur fra mille difficoltà, ha funzionato particolarmente bene nel caso di Raimondi. Forlì è uno dei pochi casi in Italia in cui il carcere non ‘abbandona’ i detenuti – sottolinea Gramiacci –, lasciandoli preda dell’ozio e della rabbia. Nel rispetto delle finalità costituzionali dettate dall’articolo 27, ci si adopera per garantire loro una seconda opportunità e ridurre il rischio di recidiva. Ciò non significa affatto che, per Raimondi come per tanti altri, il ritorno alla realtà sia ‘semplice’, anzi: dev’essere preparato a lungo, con un percorso psicologico che è parte del processo di reinserimento”. E la moglie? “Come tutti i familiari dei detenuti, può vederla all’interno del carcere, con particolari restrizioni”.