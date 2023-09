Ramazzotti e Almodóvar gratis all’Astoria

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle ore 18. In cartellone arriva Felicità di Micaela Ramazzotti, storia di una famiglia disfunzionale, composta da genitori egoisti e manipolatori, che priva i propri figli di ogni possibile speranza di libertà futura. L’unica che può salvare Claudio da questo destino è sua sorella Desirè, decisa a combattere in nome dell’unica forma di amore che conosce e pur di raggiungere un briciolo di felicità. Nel cast, oltre alla stessa Ramazzotti, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini.

Arriva anche Strange Way of Life di Pedro Almodóvar. Silva (Pedro Pascal) sta attraversando il deserto, che lo separa dalla meta, Bitter Creek, in sella al suo cavallo per far visita allo sceriffo Jake (Ethan Hawke). Venticinque anni prima, quando lo sceriffo non ricopriva ancora questa carica e Silvia non era un ranchero, i due lavoravano insieme come sicari. Dopo tutto questo tempo, Silva si reca da lui con la scusa di rivedere un vecchio amico di gioventù. I due uomini sono entusiasti di rivedersi e festeggiano il loro ricongiungimento. Il mattino seguente, però, lo sceriffo Jake dice a Silva di sapere che il motivo del suo viaggio non riguarda soltanto una visita di piacere sul viale dei ricordi. Entrambi, infatti, sono collegati a un crimine accaduto nella zona, che suggerisce che il loro incontro è più di una semplice rimpatriata tra amici.

E’ una novità anche La verità secondo Maureen K. di Jean-Paul Salomé. Maureen Kearney (Isabelle Huppert), sindacalista della Confederazione francese democratica del lavoro, viene rinvenuta nella sua casa con una ’A’ incisa sul ventre e il manico di un coltello inserito nelle parti intime. La donna, completamente sconvolta, non ha memoria dell’aggressione. Data la gravità di quanto accaduto, le indagini si fanno sempre più serrate, alla ricerca di ulteriori dettagli. Mentre vengono a galla sempre più nuovi elementi per la ricostruzione dei fatti, gli inquirenti iniziano a sospettare che Maureen non sia la vittima... In programmazione arriva L’ultima luna di settembre di Amarsalkhan Baljinnyam. Tulga (Amarsaikhan Baljinnyam)da diversi anni vive in città, ma quando il suo anziano padre si ammala, decide di far ritorno nel suo villaggio natale, sito tra le remote colline della Mongolia. Quando il genitore muore, Tulga decide di restare comunque a vivere nella yurta paterna, determinato a portare a termine un compito che aveva promesso al padre di completare prima dell’arrivo dell’ultima piena di settembre. Un giorno, mentre lavora nei campi, Tulga si imbatte in un bambino di nome Tuntuulei (Tenuun-Erdene Garamkhand), che vive con i nonni, perché sua madre lavora nella città...

Resta Assassinio a Venezia, di e con Kenneth Branagh. Il film ambientato nella Venezia del secondo Dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti. In questo sinistro scenario viene commesso un delitto e per risolvere il terribile mistero viene convocato l’investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh), sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia.