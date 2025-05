Rambelli e le ricette della prima cuciniera

Si tiene oggi alle 17.30, nella sala Stucchi di palazzo Albicini (corso Garibaldi 80), un incontro dedicato alla storia della gastronomia, a cura dell’associazione Aurora col patrocinio dell’Accademia Italiana della Cucina. Protagonista sarà il primo ricettario italiano attribuito a una donna, ‘La cuciniera piemontese’, dato alle stampe nel 1771 a Vercelli e ripubblicato ora per i tipi della casa editrice bolognese In Riga a cura di Paolo Rambelli, che ne ha scritto la premessa rivelandone nuove fonti. Prima della stampa nel 1891 del manuale artusiano, la pubblicistica culinaria in Italia era un mosaico di cucinieri locali e svariate maestà culinarie. In questo contesto, ‘La cuciniera piemontese’, riveste per alcuni suoi tratti un ruolo significativo nel percorso non solo di diffusione della nuova cucina borghese, ma anche di costruzione di quella nazionale.

Paolo Rambelli, già assessore alla cultura a Forlimpopoli, insegna tecniche editoriali al Dipartimento di interpretazione e traduzione dell’Università di Bologna e, oltre ad aver curato il volume, è anche il direttore della collana di storia della gastronomia della casa editrice In Riga. A dialogare con lui sarà Anabela Ferreira, traduttrice di ‘La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene’ di Artusi. L’ingresso è libero.