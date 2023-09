Rami a rischio, interviene il Comune Controlli in via Gorizia e non solo

Nella giornata di ieri una squadra di addetti del Comune è intervenuta a passare in rassegna gli alberi di via Gorizia. I tecnici, attraverso carrelli elevatori, sono andati direttamente nelle chiome degli alberi per verificare le condizioni delle piante ed eliminare eventuali rami spezzati o secchi. "L’intervento era programmato a seguito della tempesta di vento che ha colpito la città ad agosto – spiega l’assessore al verde, Giuseppe Petetta –, così come facciamo ogni volta che si verifica un evento del genere. Ci erano pervenute anche alcune segnalazioni e così siamo intervenuti".

Appena due giorni fa un ramo era caduto su un’auto in movimento, andando a crepare il parabrezza e ammaccando la carrozzeria. Per il guidatore grande spavento ma per fortuna nessuna ferita: "Questo perché mi stavo praticamente fermando a causa di un cantiere sulla carreggiata. Se avessi proceduto a velocità più sostenuta, le conseguenze potevano essere ben altre...". Mentre l’edicola di Marika Sampaoli, sempre in via Gorizia nel quartiere San Benedetto, aveva riportato come, sia a luglio che nel mese di agosto, due grossi rami dei platani sovrastanti fossero caduti sia sul tetto dell’edicola che davanti ad essa, fortunatamente senza colpire nessuno. Nel caso dell’auto era intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, per l’edicola invece i vigili del fuoco. Ad ogni modo, come raccontato dal Carlino, si tratta di tre episodi in poche settimane. Finché, ieri, il Comune è intervenuto.

"La potatura degli alberi – spiega l’assessore – avviene ogni tre o quattro anni. In via Gorizia è avvenuta nel 2021, in piena pandemia da Covid-19, ma le piante vengono costantemente monitorate, soprattutto a seguito di eventi ventosi o temporaleschi". Ieri, ad ogni modo, non si è trattato di una potatura ma della rimozione di rami già secchi. L’intervento proseguirà anche in altre zone della città, visto che l’evento degli inizi di agosto aveva colpito tutto il territorio comunale.

Matteo Bondi