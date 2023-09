’Ranaway’ alla ribalta. Successo tv per la band

Quattro ‘sì’ e il 96% dei voti favorevoli della giuria popolare. Insomma, un successo quasi unanime in prima serata su Canale 5, in una delle trasmissioni di punta della rete ammiraglia della Mediaset. C’è poco da dire: i Ranaway, a ’Tú sí que vales’, hanno sbancato. Una tra le teen-band più promettenti d’Italia, che unisce musicisti rodati e cantanti in erba, lo scorso luglio ha partecipato al talent, registrando la puntata che è andata in onda sabato scorso, e che ha segnato anche il debutto della trasmissione per il 2023.

La band ha un’età media bassissima: gli 11 ragazzi che la compongono infatti hanno tra gli 11 e i 17 anni. "È stato bellissimo – ha commentato a caldo il bassista Nicolò Succi –, devo ammettere che è stata una delle poche volte che ho avuto ansia salendo sul palco. Ma era dettata soprattutto dall’avere di fronte uno dei miei idoli tv: Gerry Scotti". "Non capita tutti i giorni di finire in un programma così importante – gli fa eco Martino Camorani, alla chitarra –: a dir la verità ho sentito un po’ di tremore alle gambe, ma alla fine dell’esibizione la felicità ha preso il sopravvento". "Per me è stata un’esperienza più che unica – va avanti l’altro chitarrista, Christian Di Giacomo –, e la rifarei altre mille volte. E’ stato bellissimo suonare davanti a così tante persone e a personaggi del calibro dei giudici".

Il gruppo si è formato nel 2020, quando – in tempi di Covid – si sono fatti conoscere entrando virtualmente in molte scuole della città, grazie al progetto ‘Forum live theater’, prodotto dalla loro scuola, ‘Cosascuola music academy’. Grazie al concorso ‘Una voce per Sanremo’ sono stati notati da alcuni discografici importanti, tra cui Angelo Valsiglio (talent-scout e autore di ‘La solitudine’ cantata da Laura Pausini) e hanno potuto esibirsi come ospiti, al teatro Ariston alla finale nazionale di Sanremo-Rock 2021. Da allora la band ha calcato tanti palchi, partecipando anche alla finale regionale di Sanremo rock & trends, vincendola, e alle selezioni Nazionali al Teatro Ariston di Sanremo, aggiudicandosi il decimo posto assoluto.

Maestro arrangiatore e direttore musicale della band è il roncadellese Livio Camorani (pianista, arrangiatore e compositore) che ha portato i ragazzi fino alla consacrazione televisiva di sabato scorso. Sul palco di Canale 5 sono saliti Matilde Montanari ed Emanuele Tedaldi, al canto; alla batteria Alessandra Foschi, Anna Mazzolani e Davide Zaramella; al basso Nicolò Succi. La chitarra elettrica è in mano a Christian Di Giacomo, Paride Valvassori e Matteo Raggi; Martino Camorani è un virtuoso della chitarra acustica ed elettrica, mentre al piano era Matteo Scotti.

Enrico Magnani