Ranieri: "Così rilanceremo i nostri vini"

di Quinto Cappelli La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando regionale per il rinnovo dei vigneti, strategia fondamentale per sostenere le imprese verso produzioni di qualità, in particolare per le varietà Dop e Igp e per una forte competitività delle aziende vitivinicole regionali. Con un finanziamento di 15,2 milioni, la Regione sostiene investimenti per l’innovazione tecnica e nuove varietà. Le aree interessate toccano tutte le province, dalla pianura emiliana e romagnola fino alla costa e alla collina. Il bando concede contributi per l’estirpazione e il reimpianto di nuove varietà di uva da vino e per incentivare tecniche produttive innovative, all’insegna della meccanizzazione e dell’installazione di impianti irrigui di ultima generazione. Spiega l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi: "Si tratta di un aiuto concreto alle imprese agricole per il miglioramento della qualità dei vini e una produzione sempre più sostenibile". Gli aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti variano da 8mila (sotto la via Emilia) a 8.500 euro all’ettaro (sopra la via Emilia). A questa cifra vanno poi sommati un contributo extra di 900 euro l’ettaro per l’estirpazione del vecchio vigneto e ulteriori 3mila euro, sempre per ettaro, per il mancato reddito durante il fermo produttivo per i lavori di rinnovo...