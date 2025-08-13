Rapina alle Poste ’no cash’. L’ufficio non ha soldi: derubato l’impiegato

Nell’ufficio postale non ci son soldi. Per scelta aziendale. Ma questo il bandito non lo sa. E quando l’impiegato, terrorizzato, glielo dice, scoppia la collutazione. Il criminale è seccatissimo. Non può andarsene a mani vuote. Così rapina il dipendente: portafogli con 50 euro dentro e cellulare.

Pistola in pugno e faccia travisata. Pistola senza tappino rosso. Quindi non è così pacifico che sia un giocattolino: il bandito solitario è agghindato come da manuale del crimine. Obiettivo, ufficio postale di Villafranca. Estremo oriente della città. Ultimo avamposto di frontiera. Poi comincia Ravenna. Cioè, è anche l’ideale per una rapina di piena estate. Nessuno in giro. E fuga sicura. Peccato (per il malvivente) che alle Poste di Villafranca non ci siano soldi. Si chiamano, tecnicamente, ’uffici no cash’. Operazioni o pagamenti si fanno solo con postamat, bancomat, carte di credito o prepagate. Niente contanti. E c’è pure scritto, sulla vetrata: "No cash". Un servizio che le Poste hanno avviato nel 2009, in alcune sedi. Motivo ufficiale? "Per dire addio alle rapine". Ma lui, il bandito, non lo sa. Perché a mezzogiorno spaccato balza ardimentoso oltra le sliding doors e urla: "È una rapina!". L’impiegato, magone che fa sparire pure la voce, cerca di raccontargli come stanno le cose. Ma il fuorilegge incredulo, s’inalbera: "Come?". Incollerito, il delinquente molla uno spintone all’impiegato; poi, prima che la polizia s’arrocchi là fuori, gioca la carta della disperazione: "Allora dammi portafoglio e cellulare!". Il bottino non è un botto, ma il bandito scappa, svanendo prima che appaiano gli agenti.