Rapinarono i magazzinieri del Bologna calcio, Daspo e denunce per 4 tifosi dell’Unieuro Forlì

Forlì, 26 settembre 2025 – Quattro tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì sono stati colpiti da Daspo per l'accusa di avere rapinato tre dipendenti del Bologna Calcio, lo scorso 8 dicembre, in un'area di servizio sull'A1.

I provvedimenti adottati dal Questore di Parma vanno da un anno a dieci anni di divieto di accesso agli stadi. Gli ultras forlivesi, tutti tra i 44 e i 52 anni, erano di rientro dalla trasferta di Cremona quando hanno avvicinato i tre magazzinieri della società rossoblù nel parcheggio dell'area di servizio San Martino Ovest, nella zona di Fidenza, nel Parmense.

Dopo averli minacciati, avevano sottratto indumenti e uno zaino con i loghi del Bologna, fuggendo poi su un minivan. Le indagini condotte dalla Digos di Forlì- Cesena con quella di Cremona e la Polstrada di Parma hanno portato all'identificazione dei quattro attraverso le immagini della videosorveglianza.

Tutti sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Il questore di Parma ha emesso Daspo di durata diversa in base ai precedenti: tre anni per il 42enne, cinque per il 52enne (già colpito da Daspo ad agosto), dieci anni per uno dei 44enni già noto alle forze dell'ordine, un anno per l'altro 44enne incensurato. I provvedimenti vietano l'accesso non solo alle partite di basket ma anche a tutti gli impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro, serie D, Eccellenza e Promozione, oltre a Champions League, Europa League e partite della Nazionale.