Rapina e poi rissa tra i banditi con coltello e machete

Forlì, 18 marzo 2025 – Prima la rapina. Un agguato, in via Palazzola, alle 12.30: due pakistani prima tramortiti con lo spray al peperoncino e in un attimo rapinati d’una bici. Poi la rissa. Tra di loro. Cioè tra gli stessi componenti della gang che ha firmato l’assalto.

Dopo l’assalto lo scenario si sposta, di 500 metri. Piazzale Orsi Mangelli. La banda di colpo si sfalda. Forse per il bottino: la bici. I compari diventano nemici. S’affrontano; si minacciano: uno tiene in mano un coltello spaccaossa da macellaio; l’altro scudiscia l’aria con un machete. Sono le 12.40: da case e uffici della zona si vede tutto. Terrorizzati, impiegati e residenti allertano polizia e carabinieri. Che arrivano in forze. Scatta la retata.

Tre arresti. Ma non per la rapina della bici. La flagranza è già passata. Il codice non lo consente. Le manette schioccano ai polsi per resistenza a pubblico ufficiale. Sia a poliziotti (che ne portano in questura uno) sia ai carabinieri (che trasferiscono in caserma due dei litiganti). Sono tutti giovanissimi, magrebini.

Intanto i due pakistani rapinati finiscono al pronto soccorso. E ci restano per tutto il giorno: conseguenze dello spray al peperoncino negli occhi.