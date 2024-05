Rapinatori traditi dai social. Il video dell’aggressione era stato pubblicato online

Era alla guida della sua auto, insieme ai figli minorenni seduti sui sedili posteriori, quando è stato aggredito da due uomini che si sono avvicinati a piedi. Mentre un terzo complice stava filmando tutto a distanza di pochi metri. I fatti sono avvenuti a Bologna, in via Massarenti (zona universitaria): era la sera del 5 novembre dell’anno scorso. Ora, i tre responsabili – un 33enne e un 21enne forlivesi e un 20enne nato a Torino, tutti disoccupati – sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata e lesioni dai carabinieri del Nucleo Investigativo.

Ma ripercorriamo i fatti. I due malviventi si sono avvicinati alla macchina della vittima, uno al lato del guidatore e l’altro al lato del passeggero. L’uomo è stato colpito in testa con un oggetto contundente e rapinato della collanina d’oro che portava al collo e di uno zaino contenente 1.900 euro. Soccorso dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto, è stato poi trasportato in ospedale e successivamente dimesso (tre i punti di sutura per la ferita alla testa) con cinque giorni di prognosi.

Nonostante l’aggressione e la paura per l’incolumità dei propri figli, fortunatamente rimasti illesi, l’automobilista si è accorto che durante la rapina c’era una terza persona nelle vicinanze che filmava il colpo. Insospettito dal filmato che gli era stato fatto, la vittima, che evidentemente conosceva i suoi aggressori, ha scoperto che il video era stato pubblicato su un social network da un utente. E ha potuto riconoscersi in ciò che gli era accaduto.

A quel punto, ha acquisito una copia del filmato e l’ha consegnato ai carabinieri. Insieme a un altro elemento decisamente importante: un telefonino perso da uno dei due malviventi proprio durante la rapina, probabilmente durante la fuga con il bottino. Tra smartphone e uso incauto dei social network, la tecnologia è stata davvero beffarda per gli aggressori. Con questi elementi, infatti, l’indagine è potuta avanzare più speditamente: gli investigatori hanno analizzato il video, studiando i tabulati telefonici e la personalità dei presunti responsabili, fino ad arrivare all’identificazione dei tre malviventi. Rintracciati dai carabinieri di Bologna, sono stati arrestati e successivamente portati in carcere.

Chiara Caravelli