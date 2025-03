Rapine, furti ed aggressioni: 9 arresti a Forlì

Forlì, 21 marzo 2025 - Si è svolta una vasta operazione della Polizia di Stato a Forlì di contrasto alla criminalità straniera. Una trentina di poliziotti, coordinati dalla Squadra Mobile della Questura, dalle prime ore della mattinata di oggi hanno eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di furto, rapine e lesioni personali, nei confronti di un gruppo di giovani stranieri accusati di rapine, furti ed aggressioni, commesse prevalentemente a Forlì dallo scorso anno. Operazione supportata dai Reparti Prevenzione Crimine e dalle Unità Cinofile Antidroga. Decine le vittime, come decine sono stati gli episodi ricostruiti dagli investigatori per reati commessi in zona stazione, nel centro storico e nel centro commerciale.

Le operazioni della polizia e i sospettati

Gli autori sono giovani cittadini tunisini senza fissa dimora e con numerosi precedenti, anche per violenza sessuale e per spaccio: 9 sono le misure eseguite nella mattinata, tre delle quali sono rivolte a persone che si trovavano già in carcere per altri procedimenti penali. Un decimo è, al momento, irreperibile. I fatti contestati sono stati commessi nell’ultimo anno in città: crimini caratterizzati da violenza, minaccia e uso di armi.

Ricostruzione dei crimini

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno analizzato numerosi fatti che vedono come protagonista lo stesso gruppo di cittadini stranieri: nell’ordinanza che dispone la custodia in carcere, sono stati evidenziati venti gravi episodi, tra furti e rapine, avvenuti proprio nell’ultimo periodo. Tra questi sono stati ricostruiti una rapina con coltello ai danni di un viaggiatore nella zona della stazione ferroviaria e la rapina con pestaggio a danno di un minorenne avvenuta nel centro commerciale di Forlì. Altre vittime sono state rapinate sotto la minaccia di coltelli, mentre erano a passeggio in centro.

Dettagli sugli indagati

Gli indagati, tutti all’incirca ventenni, sono senza fissa dimora e privi di lavoro, non hanno riferimenti sul territorio e sono stati già denunciati anche perché occupavano abusivamente immobili pubblici o privati in disuso, abbandonati o diroccati. Alcuni di loro sono richiedenti della protezione internazionale. Tutti gli stranieri sono stati rintracciati in città, all’interno di abitazioni private o di immobili in stato di abbandono.

Arresti e perquisizioni

Tra gli arrestati vi è anche un giovane che qualche giorno fa era fuggito dal centro per il rimpatrio di Gorizia, dove era stato accompagnato nei giorni scorsi dagli uomini dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì. Sono otto le perquisizioni personali svolte e cinque quelle di immobili, tra cui un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dove sono stati rintracciati altri tre cittadini stranieri non in regola con il soggiorno, che saranno espulsi dal territorio dello Stato. Nel corso delle attività sono stati rinvenuti anche 10 grammi di marijuana.