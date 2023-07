Rapito", Marco Bellocchio presenta il suo ultimo film all'arena Eliseo di Forlì"

Si prospetta una serata speciale per i cinefili: oggi all’arena Eliseo di corso della Repubblica a presentare il suo ultimo film, ‘Rapito’, sarà il regista in persona: Marco Bellocchio. Il pluripremiato cineasta, celebre per film come ‘I pugni in tasca’, ‘Nel nome del padre’, ‘L’ora di religione’ e ‘Buongiorno, notte’, è tornato nelle sale con un nuovo film, ispirato a un fatto storico, realmente accaduto. La vicenda vede protagonista il bambino ebreo Edgardo Mortara (interpretato da Enea Sala) che, nel 1858, a 7 anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico. Il bambino è stato segretamente battezzato quando aveva appena sei mesi e, stando alle rigide regole della legge papale, il sacramento ricevuto dal neonato gli impone di ricevere un’educazione cattolica. Trasferito da Bologna a Roma, il bambino sarà allevato secondo i precetti cristiani sotto la custodia di Papa Pio IX (a cui presta il volto Paolo Pierobon). Nonostante le disperate richieste della sua famiglia per riaverlo indietro, il pontefice si oppone. La battaglia dei coniugi Mortara (Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) assume ben presto una dimensione politica.

Bellocchio dialogherà con il pubblico dell’arena, raccontando i retroscena del suo lavoro che ha già riscosso un ampio riscontro positivo da parte di critica e pubblico. L’incontro fa parte del progetto ‘Accadde domani’, organizzato da Fice Emilia Romagna e promosso dalla Regione. A moderare l’incontro sarà Andrea Morini in rappresentanza della Cineteca di Bologna. Anche ‘Rapito’ fa parte di ‘Cinema Revolution’, la rassegna che prevede un costo vantaggioso del biglietto per tutti i film europei, perciò l’ingresso è fissato a 3,50 euro.

Sofia Nardi