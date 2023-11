Rapporto Caritas: "Dopo Covid e guerre ci sono più persone che chiedono aiuto"

Poveri in aumento anche nel territorio forlivese, in cui sempre più persone si rivolgono alla Caritas, che nel 2022 ha distribuito oltre 44mila pasti. "L’anno scorso – precisa Filippo Monari, direttore della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro – è stato caratterizzato sul piano sociale da polarità contrastanti ed eventi emergenziali straordinari". I dati presentati dal rapporto annuale intitolato ‘Abitare la speranza per costruire la pace’ disegnano un quadro chiaro: gli strascichi dolorosi degli ultimi tre anni – dalla pandemia alle guerre – hanno colpito le fasce più deboli.

"Occorre lavorare insieme con passione – spiega il vescovo di Forlì Livio Corazza – affrontando le prime emergenze e favorire la formazione del volontariato in nome dei valori della solidarietà e della gratuità". Gli operatori del centro di ascolto Buon Pastore (dedicato a donne, famiglie e anziani) e quello di Casa Betania (per uomini, in particolare senza fissa dimora) hanno incontrato 885 persone, di cui la metà per la prima volta ha avuto bisogno di assistenza. Di questi, oltre il 75% è di nazionalità straniera e oltre 67% del totale è senza fissa dimora, con un dato superiore al 45% rispetto al 2021.Il rapporto annuale ‘Povertà e risorse’ preparato dalla Caritas è stato presentato martedì sera, proprio nei giorni in cui si celebra la giornata dei poveri.

Nel corso del 2022 si sono rivolti ai due centri Caritas di Forlì 212 nuclei familiari (148 stranieri e 64 italiani). Sul fronte delle accoglienze notturne, è aumentata in modo significativo anche la prima accoglienza per un totale di 6623 notti e sono cresciuti anche i pasti erogati dalla mensa Buon Pastore, per un totale di 44.409. Una tendenza simile si registra anche nel numero di famiglie che ha avuto accesso all’emporio della solidarietà: 530, 49 in più rispetto al 2021. Infine, sul fronte dei centri di ascolto parrocchiali, sono state accolte 1195 persone (rispetto alle 1057 dell’anno precedente), di cui 337 nuovi utenti.

"Se il post pandemia – spiega Margherita Capannoli dell’osservatorio diocesano – ha fatto crescere le povertà relazionali con famiglie in difficoltà per quanto riguarda l’ambito abitativo, c’è chi la casa l’ha lasciata nel bel mezzo di un conflitto. La guerra in Ucraina ha portato infatti, tra marzo e luglio 2022, 158 profughi a Forlì". "Abbiamo anche fornito aiuti materiali – precisa Monari – nei paesi di confine come Polonia e Romania. E alimentato un fondo di solidarietà emergenza Ucraina in collaborazione con la Fondazione della Cassa dei Risparmi, con 114 mila euro ottenuti attraverso una campagna di raccolta fondi".

Inoltre dalla primavera del 2022 è attivo il centro di accoglienza straordinario ‘Corpus Domini’ dedicato ai profughi ucraini, al posto del convento di piazza Ordelaffi: dei 70 posti diocesani messi a disposizione per l’immediata accoglienza, nel centro attualmente abitano 16 donne ucraine con minori, per le quali si sta portando avanti un percorso di inclusione dedicato a persone che hanno perso i loro affetti e i loro beni.

Gianni Bonali