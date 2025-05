Rassegna Agosti, ultime note con la pianista Milica Lawrence

Appuntamento conclusivo, domani alle 21, per la rassegna pianistica ‘Guido Agosti – Gala music festival’, organizzata dall’associazione Forlì Cultura con la direzione artistica di Nicolò Giuliano Tuccia e Diego Melfi. L’ospite della serata per l’occasione, in scena alla Sala Sangiorgi (corso Garibaldi 98), sarà Milica Lawrence (foto): serba di origine, dopo una lunga carriera concertistica in tutto il mondo (è stata la prima pianista del suo Paese a esibirsi in Africa, per l’esattezza in Libia, a Tripoli), da alcuni anni è residente a Malta, dove ha fondato una realtà già affermata nel panorama musicale internazionale, la Malta Piano Academy.

Nel corso della serata Milica Lawrence eseguirà brani del grande compositore tedesco Johannes Brahms e di Dora Pejacevic, musicista croata nata in Ungheria e vissuta a cavallo fra ’800 me ’900. L’iniziativa dell’associazione Forlì Cultura è organizzata in partnership con il Liceo artistico e musicale Antonio Canova. Anche quesa serata finale, come le altre della rassegna, è a offerta libera e parte del ricavato sarà devoluto per il service ‘Con il cuore a Betlemme’ promosso dai Lions.