Rassegna di Teatro Contemporaneo: 'Odradek' al Teatro Piccolo di Forlì

Per la Rassegna di Teatro Contemporaneo stasera alle 21 al Teatro Piccolo di Forlì (via Cerchia) va in scena ‘Odradek’ della compagnia Menoventi di Faenza. Scritto da Consuelo Battiston e Gianni Farina (quest’ultimo anche drammaturgo, regista e autore delle luci) e interpretato dalla stessa Battiston e da Francesco Pennacchia, con musiche di Andrea Gianessi e scene di Andrea Montesi e Farina, lo spettacolo è una fiaba attuale ispirata da Gunther Anders e da Franz Kafka.

M. è una donna che vive nella sua casa e ogni suo desiderio le viene esaudito addirittura prima di essere concepito, tanto che anche le previsioni del marketing risultano infallibili. Chi consegna gli oggetti è Q. il corriere di una ditta che si occupa di consegne. Ci si chiede da dove arrivano gli oggetti e chi si trova dall’altra parte dell’apparecchio. Accade però un guasto elettrico che mostrerà ai due personaggi la possibilità di capire ciò che è illusione e ciò che è immaginazione.

Ne deriva che l’incapacità di conoscere le proprie responsabilità procura un’angoscia singolare, come avviene a M. Accade anche che l’incanto che avvolge i protagonisti della storia si diffonda sugli oggetti domestici, che sembrano osservare e giudicare le attività delle persone. Nel silenzio della sera, la casa sembra che abbia mille occhi e che le merci acquistino vita per dare consigli pieni di una grande saggezza libera da emozioni e da inutili pulsioni.

Biglietti: prevendita diurna presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (corso Diaz 38/1); prenotazioni telefoniche: 0543 26355. Biglietti online su Vivaticket. Prezzo: 10 euro (intero) + 1 euro per biglietti acquistati o prenotati in prevendita. Biglietteria serale presso il Teatro Piccolo a partire dalle ore 20 (info: 0543.26355, 0543.64300, www.accademiaperduta.it).

Sempre oggi, alle 18.30, al Circolo Ricreativo Casa del Lavoratore di Bussecchio, adiacente al Piccolo, la Compagnia Menoventi incontrerà il pubblico per un approfondimento dello spettacolo. In questa occasione, alle ore 19.30, saranno serviti un primo piatto fatto in casa e bevande (un calice di vino e un caffè) al costo di 12 euro (renotazioni: 0543.64300).

Rosanna Ricci