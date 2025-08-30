Rassegna internazionale all’ExAtr. Ipercorpo: l’arte si fa dal vivo

"Abbiamo scelto di intitolare la 21ª edizione del festival ‘Agorà’, per sottolineare lo scopo che ci guida da anni, quello di creare un crocevia tra teatro, musica e arte contemporanea". È con queste parole che il direttore Claudio Angelini presenta la nuova manifestazione di Ipercorpo, rassegna internazionale che da anni accoglie all’Exatr di via Ugo Bassi artisti da ogni parte del mondo e impegnati nella scoperta dei modi più diversi di fare arte, e che quest’anno animerà lo storico deposito delle corriere dal 17 al 21 settembre.

"Quest’anno le evoluzioni riguarderanno due aspetti – assicura Angelini –. Il primo è la centralità nell’uso degli spazi, che diventano un elemento parlante del festival; e il secondo è l’organizzazione di domenica 21, la giornata conclusiva, in cui Exatr diventerà una sorta di sagra, con moltissime attività pensate per pubblici di tutte le età, e in particolar modo per le famiglie, a partire dal mattino, con un esercizio di risveglio muscolare per iniziare il programma insieme". Tra danza, circo e arte contemporanei, musica dal vivo, incontri e iniziative culturali, i cinque giorni di festival accoglieranno a Forlì 32 artisti, undici video di danza, un’esperienza di realtà virtuale, sei progetti speciali, oltre ad un torneo di carte speciali e ad un simposio dedicato al compianto artista statunitense Bill Viola.

"Sono ammirato da questa vivacità culturale – racconta il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –. In una società in cui le relazioni tendono a vaporizzare a causa delle innumerevoli tecnologie in cui siamo quotidianamente immersi, la vera rigenerazione urbana avviene quando ci si sa inserire in un tessuto e aiutarlo a crescere. Questo festival internazionale viaggia quindi in direzione opposta al rischio molto presente nella nostra società di isolarsi, di diventare sempre più deboli e vulnerabili anche rispetto a certi germi di ignoranza che ci fanno regredire. Occasioni come questa sono più di un festival, perché coinvolgono trasversalmente varie generazioni, diventando un valore strategico per ognuno di noi".

Si parte mercoledì 17 dalle 18, quando l’Exatr aprirà per ospitare il teatro di ‘Invasioni creative’ e la danza della coreografa Paola Bianchi, per dare inizio a una cinque giorni in cui ogni spazio sarà dedicato all’esplorazione dell’arte. Ipercorpo è un progetto ideato, organizzato e diretto da Città di Ebla e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Forlì e da Romagna Acque e Fondazione Cassa dei Risparmi.

Sofia Vegezzi