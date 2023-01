Rassegna natalizia dei presepi: ecco quali sono i più votati

La rassegna ‘Le vie dei presepi’ organizzata dai volontari della Pro loco di Corniolo-Campigna si è chiusa domenica con la proclamazione dei vincitori. "Tanti i visitatori che sono giunti a vedere i tanti presepi lungo le vie, gli angoli e le piazze del borgo addobbato per le feste di fine e inizio anno– precisa Marcello Pisanelli che ha curato la rassegna – e ben 323 sono stati i voti utili relativi ai presepi esposti nella sede dell’associazione in via della Madonna. Il presepe più votato dal pubblico è stato denominato ‘un pieno di energia prima di partire’ di Annamaria Martini. Con ha totalizzato 93 voti su 323, mentre il presepe scelto dalla giuria è stato ‘I misteri del sacro’ creato da Giovanni Amadori. A entrambi un premio di 250 euro. Il livello delle opere in gara è stato molto alto – aggiunge – e la giuria ha faticato non poco a decretare il vincitore".

Tra le tante curiosità la partecipazione di una bambina di 11 anni e di una cooperativa sociale, mentre un altro presepe è stato realizzato con l’ uso esclusivo della motosega. Infine menzione speciale a Francesco Morelli della provincia di Cosenza che ha seguito sui social e ha inviato foto del suo presepe per partecipare virtualmente alle fasi della rassegna.

"Con questa rassegna – commenta il presidente della Pro loco Leonardo Pisanelli – siamo tornati ai livelli di affluenza pre Covid e questo fatto ci motiva a continuare e migliorare l’offerta. Aggiungo che durante le feste a Corniolo hanno avuto successo tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato a favore dei residenti e degli ospiti. Tanta gente – conclude – al concerto della corale diretta dal maestro Ezio Monti e al concerto di inizio anno proposto dall’Artusi Jazz nella nostra bella chiesa di S. Pietro".

o. b.