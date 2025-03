Rassegna ’Oltre il giardino’, stasera in scena due documentari

Continua con il secondo appuntamento il Festival cinematografico ‘Oltre il giardino’ al Verdi di Forlimpopoli. Questa sera è in programma una doppia proiezione, il documentario ‘Il giardino dei cactus’ di Stéphane Carrel e ‘Awaij Yumebutai’ di Pat Marcel.

Il primo riguarda l’opera creata nel 1991 da Cesar Manrique a Lanzarote, sua isola natale. Un magnifico esempio di intervento architettonico integrato nel paesaggio. Il giardino ha la forma di un anfiteatro sistemato in colorate terrazze e giochi geometrici, in cui sono raccolti 4.500 esemplari di 450 specie di cactus e succulente, originarie di Nord e Sud America, Madagascar e altre aree desertiche.

Il secondo racconta una storia di rinascita. Nel gennaio 1995 un terremoto con epicentro nell’isola di Awaij sconvolse la Baia di Osaka, facendo circa 6.000 vittime. Dopo il disastro si decise di rimodellare il già progettato giardino, che doveva occupare l’area di una vecchia cava utilizzata nel dopoguerra, per farne un simbolo della ricostruzione spirituale e fisica delle città devastate. Un complesso di costruzioni autonome e semplici geometrie colonizza il versante della collina con forme rettangolari ed ellittiche che ospitano un centro congressi, un tempio, una serra e diverse aree d’incontro. Ma la vera essenza del progetto si trova negli spazi di transizione che emergono tra gli edifici: l’esperienza sensoriale di Yumebutai può essere paragonata ad uno ‘slide show’ in cui ogni immagine si accompagna a percezioni visive, olfattive e acustiche indipendenti. Awaij Yumebutai, che letteralmente significa ‘il luogo dei sogni’, è concepito per trasmettere la sensazione di quanti più elementi naturali possibile: acqua, vento, luce, ombra, montagne, cielo e oceano.

A commentare i due documentari sarà in sala l’architetto Fiorenzo Valbonesi. Ingresso: 6 euro.

