Ravagli, giunta tecnica con Versari e Rossi

Si terrà venerdì 28 giugno alle 18.30 il primo consiglio comunale di Tredozio post voto. Il sindaco Giovanni Ravagli, detto Gianni, 61 anni, che alla guida della lista civica ‘Ripartiamo da Tredozio’ ha ottenuto il 65,21% dei voti, avrà sette consiglieri di maggioranza, in questo ordine di preferenze: Carlo Versari 106, Milena Rossi 45, Alan Signani 29 (in passato assessore con il centrosinistra), Marco Casella 24, Alessio Sangiorgi 23, Lorenzo Monti 21 e Valerio Pierazzoli 19 (restano a disposizioni per eventuali surroghe Giulia Spreti 14, Claudia Pierazzoli 10 e Andrea Rossi 8). In minoranza entrano con la sindaca uscente Simona Vietina (34,79%), che guidava la lista civica ‘Tredozio prima di tutto’ e sarà capogruppo dell’opposizione, il vicesindaco uscente Michele Bassetti con 30 preferenze e Domenico Pierazzoli con 29, vicesindaco nella prima amministrazione Vietina 2014-2019. Ravagli annuncia anche che entreranno in giunta i primi due che hanno ottenuto più preferenze: Carlo Versari e Milena Rossi. Entrambi sono anche tecnici, cioè ingegneri.

Quindi, non solo un sindaco tecnico, ma anche una giunta tecnica. E Tredozio ne ha bisogno, per le due priorità del comune che sono appunto la ricostruzione post alluvione e post terremoto, con oltre 150 sfollati da appartamenti ancora da rendere agibili e anche diversi edifici pubblici, fra cui le sedi del municipio e delle scuole. Versari, 30 anni (figlio di Pier Luigi, sindaco per 17 anni) è ingegnere in una società di Imola; la Rossi, 53 anni, è ingegnere nell’ufficio tecnico del Comune di Modigliana, responsabile della Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni. In precedenza ha lavorato anche nell’ufficio tecnico del municipio di Tredozio. Sul vicesindaco Ravagli per ora non si sbilancia, ma è molto probabile che sia Milena Rossi per due motivi di fondo: conosce già la macchina tecnica del Comune e ha più tempo libero a disposizione per sostituire il sindaco, in caso di necessità, perché lavora nel pubblico a Modigliana. Infatti, Ravagli lavorerà ancora per circa un anno come capo ufficio tecnico del Comune di San Mauro Pascoli, prima di trasferirsi con la famiglia a tempo pieno a Tredozio quando fra un anno andrà in pensione.

La vittoria di Ravagli si deve fondamentalmente a due fattori: la sua lunga esperienza come tecnico, avendo trascorso la vita professionale come capo ufficio tecnico nel Comune di San Mauro Pascoli, e la formazione di una lista civica trasversale, con una forte spinta dei componenti al cambiamento.