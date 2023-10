Ravaldino in Monte, chi ha visto il gatto Jolly?

Dalla sera di lunedì 9 ottobre non rientra a casa il mio gatto Jolly: si tratta di un simil certosino di 6 anni, maschio, castrato, senza micro-chip.

Abito in via Le Selve a Forlì, nella zona di Ravaldino in Monte. Chi lo vedesse mi contatti a qualsiasi ora: il mio numero è 348.4393448. In alternativa potete chiamare mio marito Nicola (347.0048235).

Elena Monti