Ravaldino in Monte, ci si iscrive all’aperitivo basato sull’olfatto

C’è tempo fino a mercoledì per iscriversi a ‘Olfattivamente’, l’aperitivo sensoriale organizzato dalla Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena: l’appuntamento si baserà sugli odori ed è organizzato presso l’azienda agricola di Stefano Berti in via La Scagna 18, a Ravaldino in Monte, venerdì alle 19. L’esperienza durerà 90 minuti e prevederà una degustazione, al costo di 18 euro. Per le iscrizioni è necessario scrivere a Micaela, che è formatrice Slow Food, via Whatsapp al numero 366.4444131 oppure via email all’indirizzo [email protected].