Ravegnana . Botta e risposta Pd-FdI: "Tutto nei tempi giusti"

Il futuro dell’ammodernamento della Strada Statale 67 ‘Ravegnana’, nel tratto tra Forlì e Ravenna, torna al centro del confronto politico in Regione. Un’interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico Daniele Valbonesi alla Giunta regionale riaccende l’attenzione su un’opera considerata strategica per il territorio. "Il progetto di variante è stato presentato da Anas nel 2024 con un intervento misto di adeguamento e nuova infrastrutturazione lungo 18 km, per un costo stimato di 320 milioni di euro. La durata prevista dei lavori è di sei anni. Parliamo di un’arteria interprovinciale che collega due capoluoghi e due poli chiave: l’aeroporto di Forlì e il porto di Ravenna – dichiara in una nota il consigliere –. Eppure, a oggi, l’opera non ha copertura finanziaria nel Contratto di Programma 2021-25 tra Ministero delle Infrastrutture e Anas, e non si registrano concreti avanzamenti dell’iter approvativo". La variante prevede anche soluzioni per la fluidità del traffico: 12 km di nuova strada per evitare i centri abitati di Durazzanino, Coccolia e Ghibullo, i viadotti per lo scavalco dell’A14 e della Ss16, e la riduzione degli accessi da 173 a 28 tramite controstrade. "Opere necessarie – prosegue Valbonesi – per superare le attuali criticità già evidenziate in occasione di eventi gravi, come il tragico incidente del 2018 alla chiusa di San Bartolo e la chiusura della Ravegnana durante l’alluvione del 2023". Il consigliere forlivese chiede alla Regione di fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori, sugli impegni economici e le azioni urgenti da intraprendere per garantire la sicurezza della Ravegnana. A fare il punto della situazione e ad annunciare alcune novità sul tema la deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri: "L’adeguamento della Ss67 Tosco-Romagnola procede secondo il cronoprogramma stabilito. Anche grazie al Governo che ha confermato una volta di più la sua vicinanza al territorio".

Nel tratto tra la Ss16 Tangenziale di Ravenna e il porto: "Si prevede la realizzazione di due interventi, attualmente finanziati – continua l’onorevole –: il primo riguarda l’adeguamento nel tratto da Classe al porto. In questo contesto, si prevede inoltre l’ampliamento della sezione stradale per conformarla alla tipologia ‘B - Extraurbana Principale’". Quest’opera si divide a sua volta in due tronchi: "Qui avverrà la demolizione del sovrappasso esistente e la costruzione di un nuovo cavalcavia a campata unica la cui apertura dovrebbe avvenire entro giugno. I lavori, attualmente in corso – prosegue –, sono stati consegnati a ottobre 2023 in un arco temporale di 1555 giorni". Il secondo lavoro finanziato riguarda l’ammodernamento del ponte sui Fiumi Uniti: "Il cantiere, già avviato, è stato assegnato all’impresa aggiudicataria a novembre dello scorso anno, per una durata prevista di 1095 giorni".