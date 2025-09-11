Ravegnana, il sì di Cna: "Bene che se ne riparli. È decisiva per la nautica"

I sindaci di Forlì e Ravenna, Gian Luca Zattini e Alessandro Barattoni, stanno facendo fronte comune per sbloccare i fondi necessari per procedere con i lavori di adeguamento della Ravegnana, un nodo strategico per le due città e per lo sviluppo economico della Romagna. L’idea è quella di procedere per stralci, in maniera da ottenere qualche primo risultato senza aspettare tempi biblici. "È un bene che si affronti il problema della Ravegnana – afferma in una nota Cna Forlì-Cesena –, per farla tornare al centro del dibattito politico-istituzionale. Ma servono tempi certi e rapidi, anche per rispondere alle esigenze della filiera nautica".

L’associazione economica cita "Forlì, con la sua capacità produttiva, e Ravenna, con la sua infrastruttura portuale". Sottolinea così "la necessità di un intervento che renda più agevole la circolazione delle merci tra i due territori, inserendolo più volte nelle proprie priorità. Accogliamo positivamente il riconoscimento del tema da parte dei sindaci di Forlì e Ravenna e della Regione Emilia-Romagna".

Ma Cna ribadisce un punto imprescindibile: la strada va progettata fin da subito per garantire anche il trasporto dei beni prodotti a Forlì, comprese le imbarcazioni della filiera nautica, eccellenza identitaria e strategica del distretto. "Oggi, infatti, è complicato il trasferimento verso il porto delle imbarcazioni finite – prosegue – e richiede modifiche ’fisiche’ al percorso, che comportano spesso il blocco della viabilità. Una situazione non più sostenibile, anche perché supportare la filiera nautica significa dotarla di collegamenti adeguati, con uno sguardo rivolto al futuro".

Considerati i tempi non brevi, e in attesa del progetto definitivo, Cna "sollecita i due comuni a individuare soluzioni temporanee poco invasive, ma capaci di superare almeno in parte gli attuali ostacoli al transito. Siamo disponibili a collaborare, sia nella definizione dell’intervento strutturale, sia nella ricerca di accorgimenti utili per il breve periodo, fino alla conclusione dei lavori".

