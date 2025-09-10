Ravegnana, qualcosa si muove: "Andiamo avanti a pezzi. Priorità al nodo di Coccolia"

"La Ravegnana si sblocca facendo fronte comune. Da qui l’accordo con Forlì per dividere l’opera in stralci finanziabili". Sono parole di Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, pronunciate venerdì sera alla Festa dell’Unità di Ravenna. Sono già stati tre gli incontri tra lui e il collega forlivese Gian Luca Zattini (due volte nella città bizantina). E spesso si è parlato proprio di Ravegnana.

Il 5 agosto, alla presenza dell’assessora regionale alle Infrastrutture Irene Priolo, si era rilanciato proprio il tema del reperimento di fondi per i lavori. "Abbiamo condiviso la priorità di un adeguamento della Ravegnana, strategica per le due città", era stata la dichiarazione di Barattoni, diffusa poi congiuntamente dai due Comuni. Mentre Zattini era stato più esplicito: "La strada non è in grado di sopportare gli attuali flussi di traffico e, così com’è delineata, limita fortemente le potenzialità di sviluppo di un intero territorio". Adesso il quadro è più chiaro. Zattini aveva detto anche che "abbiamo ragionato in maniera concreta sulla ripresa della progettazione funzionale al potenziamento e alla messa in sicurezza dell’attuale tracciato". Ecco cosa intendeve dire: si procederà per stralci.

Oggi è Zattini stesso a confermare le parole del collega: "Vogliamo dare il segno che qualcosa si muove e si fa. Anche perché i costi dell’opera sono enormemente lievitati rispetto alla primissima volta che ne parlammo, all’inizio del mio primo mandato, quando a Ravenna era ancora sindaco Michele de Pascale". Era l’autunno del 2019. Si stimarono 75 milioni per il progetto più semplice, un allargamento del tracciato attuale da 7,5 metri a 9 (sarebbe costato molto di più valutare un percorso alternativo). L’ultimo incontro ha valutato l’intervento addirittura 300 milioni ("anche se col meccanismo di gara si potrebbe risparmiare qualcosa", ragiona Zattini): nel mezzo, c’è stata la crisi delle materie prime, dovute anche alle guerre. Troppi, per un bando solo. Meglio dividere il progetto in vari tronconi cercando i finanziamenti di singoli tratti.

Il più urgente? "Il bypass di Coccolia. Quello è il nodo più importante". La frazione ravennate è appena oltre il confine, per chi viene da Forlì. E dunque è il tratto più caldo. Soluzione: una deviazione che salti il centro abitato, snellendo così il traffico e migliorando la sicurezza stradale. Si passerebbe per forza da ovest, visto che a est scorre il fiume Ronco. Probabile che un’analoga misura venga adottata per Ghibullo, procedendo verso nord; non però per la frazione forlivese di Durazzanino. Impossibile, oggi, valutare i tempi.

"Il grande lavoro che ci aspetta – ragiona Zattini – è quello di ridurre i circa 180 innesti della viabilità secondaria lungo la Ravegnana a poche decine. Per migliorare il collegamento tra le due città, vogliamo che la statale diventi più scorrevole, con meno immissioni da strade laterali. E, di conseguenza, sarebbe anche più sicura".

Marco Bilancioni