Razzia dei ladri a casa Bonavita

Furto in abitazione da Franco Bonavita (foto), già allenatore del Forlì Calcio, passato alla storia per la celeberrima sfida in Coppa Italia, nell’ottobre del ’95, contro il Milan degli Invincibili di Fabio Capello.

I ladri sono penetrati nella dimora di Bonavita a Terra del Sole, in campagna, mentre lui e la moglie erano fuori casa.

È stato quindi lo stesso Bonavita a dare l’allarme ai carabinieri, una volta rientrato con la consorte e aver ritrovato la stanza "rivoltata come un calzino", come scrive lo stesso ex mister di calcio in un post social.

Secondo quanto riferito ancora da Bonavita, i ladri hanno prelevato diversi gioielli "che hanno anche un grande valore morale, appartenenti alla mia famiglia da generazioni". La scientifica dei militari ha quindi effettuato diverse rilevazioni tecnologiche per cercare tracce che possano identificare la banda.