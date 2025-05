Razzismo sui social:: "Raccogli il cotone"

"N**** di m****, il cotone è poco, tocca andarlo a raccogliere". Così recita il messaggio ricevuto su Instagram dal giocatore di basket della Rinascita Basket Rimini Gora Camara mentre era in corso la gara con Forlì. Il 24enne ha deciso di rendere pubblico postandolo, a sua volta, sulle ‘storie’ dello stesso social, con la frase "What they text me everyday after game racist people" ("Quello che mi scrivono ogni giorno dopo la partita i razzisti"). Un moto di denuncia da parte del cestista senegalese, che ha voluto così denunciare quello che – lascia intendere – non sarebbe un caso isolato. Non ci sono conferme sulla provenienza del messaggio razzista, ma la contemporaneità con la partita potrebbe non essere una coincidenza.